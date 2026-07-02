Santa Rosa: intendente presenta su renuncia y concejales definirán a su reemplazante interino

El presidente de la Junta Municipal, Oreste Bower (ANR-HC), señaló que la nota de renuncia fue ingresada al mediodía de este jueves al órgano deliberativo comunal. Explicó que Rubén Jacquet (PLRA) deja el cargo con el objetivo de postularse nuevamente a la intendencia en busca del rekutu para el próximo periodo municipal.

Indicó que la sesión extraordinaria será convocada entre las 18:00 y las 19:00 de este jueves. Una vez aprobada la dimisión, el titular de la Junta Municipal asumirá como encargado de despacho. En caso de que durante la sesión no se defina quién completará el actual periodo municipal, Bower continuará al frente de la administración comunal hasta que se resuelva la designación del intendente interino.

Lea más: Con duras críticas al Gobierno Nacional, Rubén Jacquet lanzó su precandidatura a la intendencia de Santa Rosa

En otro momento, el edil señaló que existen conversaciones con los demás concejales y que solo resta la formalización mediante la votación para su eventual designación como intendente interino.

“Eventualmente están dadas las conversaciones para que se pueda dar la confirmación de mi persona como intendente interino, pero como las situaciones siempre pueden cambiar, como suele ocurrir en política”, expresó.

De resolverse la situación durante la presente jornada, el nuevo jefe comunal asumiría sus funciones este viernes. De lo contrario, Bower permanecerá como encargado de despacho hasta que la Junta Municipal designe al intendente que completará los próximos cuatro meses del mandato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Postulación para la reelección

Al ser consultado sobre qué ocurrirá con su candidatura para un nuevo periodo como concejal municipal, Bower respondió que esa situación será definida una vez que se elija al intendente interino. Agregó que el anuncio correspondiente se realizaría en el transcurso de la próxima semana.

Asimismo, manifestó que la legislación vigente no le impide continuar como candidato, ya que su postulación corresponde a un cargo legislativo y no ejecutivo. En caso de continuar como intendente interino, será por decisión de sus pares de la Junta Municipal y no mediante una elección popular.