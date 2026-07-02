Santa Rosa: Junta Municipal elige a nuevo intendente para completar el periodo de mandato

Durante una sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Santa Rosa, Misiones, aprobó por mayoría absoluta la dimisión del liberal Rubén Jacquet, quien buscará el rekutu para el periodo 2026-2031. De acuerdo con lo manifestado por el intendente designado, Oreste Bower, la nota de renuncia fue presentada al mediodía de este jueves.

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Como segundo punto del orden del día, los concejales procedieron a la elección del nuevo jefe comunal. Las bancadas colorada y liberal respaldaron la candidatura del entonces presidente de la Junta Municipal, Oreste Bower, quien fue electo para completar el mandato iniciado por Jacquet

Posteriormente, la vicepresidenta del cuerpo legislativo, Patricia Cristaldo (PLRA), fue designada como nueva presidenta de la Junta Municipal.

En su momento, al ser consultado sobre el futuro de su candidatura para un nuevo periodo como concejal municipal, Bower señaló que esa situación será definida una vez concretada la elección del intendente interino. Agregó que el anuncio correspondiente será realizado durante el transcurso de la próxima semana.

Asimismo, manifestó que la legislación vigente no le impide continuar como candidato, debido a que su postulación corresponde a un cargo legislativo y no a uno ejecutivo. Añadió que, en caso de permanecer al frente de la Municipalidad como intendente interino, será por decisión de sus pares de la Junta Municipal y no mediante una elección popular.

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