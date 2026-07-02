TEP confirma a hermano de intendente como candidato de la ANR e inscribe su postulación

El TEP de la Asociación Nacional Republicana (ANR) admitió oficialmente la renuncia del actual intendente de Caapucú, Penayo Arce, quien alegó problemas de salud, y proclamó de manera inmediata a su hermano, el ingeniero Ramón Anselmo, como el nuevo candidato oficial de la lista 1, que pugnará por la intendencia de este distrito en las próximas elecciones de octubre.

Asimismo, en la fecha, el ahora designado candidato oficial por la Lista 1 de la ANR, Penayo Arce, procedió a formalizar la inscripción de su postulación ante el Juzgado Electoral de Paraguarí. La proclamación definitiva se dio a conocer formalmente a través de la Resolución Nº 383 del TEP, con lo que Penayo Arce quedó plenamente habilitado para pugnar por la intendencia de este municipio.

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Conforme a lo estipulado en el Art. 161 de la Ley Nº 834/96 del Código Electoral Paraguayo, el Tribunal dispuso correr la lista de titulares para cubrir la vacancia generada entre los candidatos a concejales, ordenando de esta manera la inclusión definitiva del candidato Óscar Marcial Fretes Maidana en el orden Nº 11 de la lista oficial de candidatos a concejales municipales titulares de la ANR. Asimismo, el ahora designado candidato por la Lista 1 ya inscribió su postulación ante el Juzgado Electoral de Paraguarí.

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La admisión de la postulación de Penayo Arce se dio atendiendo lo que establece taxativamente la Ley Nº 834/96 en su artículo 160, el cual estipula el procedimiento legal a seguir en caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a cargo unipersonal luego de su oficialización, pero antes de los comicios.