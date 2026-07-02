Política
02 de julio de 2026 a la - 15:14

TEP confirma a hermano de intendente como candidato de la ANR e inscribe su postulación

El ingeniero Ramón Anselmo Penayo Arce ya inscribió su candidatura por la Lista 1 de la ANR para la intendencia de Caapucú.
El ingeniero Ramón Anselmo Penayo Arce ya inscribió su candidatura por la Lista 1 de la ANR para la intendencia de Caapucú.Emilce Ramírez

CAAPUCÚ. Tras la renuncia a la reelección del intendente Gustavo Penayo Arce, su hermano Ramón Anselmo fue proclamado como candidato de la lista 1 por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) e inscribió de inmediato su postulación con miras a los comicios de octubre próximo.

Por Emilce Ramírez

El TEP de la Asociación Nacional Republicana (ANR) admitió oficialmente la renuncia del actual intendente de Caapucú, Penayo Arce, quien alegó problemas de salud, y proclamó de manera inmediata a su hermano, el ingeniero Ramón Anselmo, como el nuevo candidato oficial de la lista 1, que pugnará por la intendencia de este distrito en las próximas elecciones de octubre.

Asimismo, en la fecha, el ahora designado candidato oficial por la Lista 1 de la ANR, Penayo Arce, procedió a formalizar la inscripción de su postulación ante el Juzgado Electoral de Paraguarí. La proclamación definitiva se dio a conocer formalmente a través de la Resolución Nº 383 del TEP, con lo que Penayo Arce quedó plenamente habilitado para pugnar por la intendencia de este municipio.

El Tribunal Electoral Partidario (TEP), admitió la renuncia a su candidatura del actual intendente Gustavo Penayo Arce y oficializó el de su hermano quien pungnará por la intendencia en las elecciones de octubre próximo.
El Tribunal Electoral Partidario (TEP) aceptó la renuncia a su candidatura del actual intendente Gustavo Penayo Arce y oficializó la de su hermano, quien pugnará por la intendencia en las elecciones de octubre próximo.

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Conforme a lo estipulado en el Art. 161 de la Ley Nº 834/96 del Código Electoral Paraguayo, el Tribunal dispuso correr la lista de titulares para cubrir la vacancia generada entre los candidatos a concejales, ordenando de esta manera la inclusión definitiva del candidato Óscar Marcial Fretes Maidana en el orden Nº 11 de la lista oficial de candidatos a concejales municipales titulares de la ANR. Asimismo, el ahora designado candidato por la Lista 1 ya inscribió su postulación ante el Juzgado Electoral de Paraguarí.

De izquierda a derecha: Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), intendente de Caapucú que analiza descabalgar su candidatura a la reelección, junto con su hermano, Ramón Penayo Arce, quien surge como la principal alternativa para sucederlo.
Gustavo y Ramón Penayo Arce se acomodad para que quede en familia la Intendencia en Caapucú.

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La admisión de la postulación de Penayo Arce se dio atendiendo lo que establece taxativamente la Ley Nº 834/96 en su artículo 160, el cual estipula el procedimiento legal a seguir en caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a cargo unipersonal luego de su oficialización, pero antes de los comicios.