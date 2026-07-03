Canciller asiste a mitin en Mburuvicha Róga, violando la ley diplomática

Con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026, el salón Tirika de Mburuvicha Róga se convirtió anoche en una seccional de la ANR para recibir a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, varios de ellos integrantes de las coordinadora colorada en dicha secretaría de Estado.

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ABC Color accedió a las fotografías del evento en el que se observa a todos los presentes hacer ademanes en apoyo de la Lista 1, junto al presidente de la República, Santiago Peña; el vicepresidente y aspirante presidencial del cartismo para el 2028 Pedro “Mangui” Alliana, el director ejecutivo de Yacyretá, Luis Benítez; el ministro de Industria, Marco Riquelme, y el titular de Puertos y exembajador en Argentina, Julio César Vera, entre otros.

Canciller, el primero en violar la ley

Lo más grave en esta reunión de los funcionarios del MRE en la residencia presidencial fue la presencia del canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, violando la Ley Nº 6935/2022, que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, que dispone que los funcionarios escalafonados deberán abstenerse de ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.

Igualmente, asistieron en el salón Tirika, Martín Cubilla, director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Relaciones Exteriores; Adolfo Raúl Leguizamón Giménez, director del Correo Diplomático; la ministra en A.A.T. de la Embajada paraguaya en Argentina, Fabiola Tavarelli Paiva; la directora de la coordinación de Protocolo, Claudia Sosa; y el funcionario Digno Alcaraz, entre otros.

¿Qué dice la ley?

La Ley Nº 6935/2022 que regula el Servicio Diplomático y Consular, así como el Servicio Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores refiere en el apartado de “De los Deberes, Prohibiciones y Derechos”, artículo 42, lo siguiente: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad únicamente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a servir con independencia de personas, grupos políticos o partidos".

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En tal sentido, la normativa refiere que “ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las instrucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen. En sus relaciones con autoridades o representantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las normas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomáticas generalmente reconocidas”.

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En tanto, el artículo 46, indica: “Los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular, en cuanto fuere aplicable, deberán abstenerse, inciso k) Ejercer cualquier tipo de actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.