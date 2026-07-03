Elección de nuevo Contralor: para el cartista Liseras no existe pacto para elegir a un opositor

El domingo cerró el plazo para la incripción de los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor y Subcontralor de la República, cuyos mandatos finalizan en noviembre de este año. En total 49 personas se postularon, entre ellos el contralor actual, Camilo Benítez, y el subcontralor, Augusto Paiva. El primero, de ser electo, ocuparía su tercer mandato, considerando que culminó el periodo de Enrique García, quien renunció tras escándalos de corrupción y un inminente juicio político.

Camilo Benítez es cuestionado por la oposición tras el dictamen que emitió sobre el examen de correspondencia de bienes del Presidente de la República, Santiago Peña, quien registró un incremento patrimonial de G. 21.000 millones durante los cinco años que no estuvo en la función pública. También su aval a las modificación de la ley de “puertas giratorias” y que permita que los gobiernos descentralizados no rindan cuentas al ente contralor.

También el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, sostiene que es inconstitucional que Benítez tenga un tercer periodo en la Contraloría General de la República (CGR), lo que según el senador colorado cartista, Carlos Liseras, no es así, ya que a su criterio, Benítez está habilitado.

“Camilo Benítez es un ciudadano paraguayo que reúne las condiciones establecidas en la ley y en la Constitución Nacional para ocupar tan importante cargo. De hecho está en funciones. La motivación personal lógicamente depende de cada una de las personas que pretenden ocupar nada más y nada menos que la CGR. Yo lo lo conozco al contralor, no tengo una amistad con él, pero ¿qué le puedo decir? Creo que está cumpliendo un trabajo, ha hecho lo que establece la carta orgánica de la Contraloría”, afirmó.

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Liseras desconoce pacto

Liseras aseguró que solo conoce de la gestión de Benítez a través de los medios de comunicación, por lo que sabe que recibe fuertes ataques también, como el cuestionamiento por el supuesto blanqueo a Peña, pero para el senador cartista, la oposición hace las críticas porque forma parte de su papel, pero que no le va bien el cuestionar todo.

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“O alguien miente o estamos mintiendo grande o ellos están mintiéndole y creen que esa es la estrategia que tienen que utilizar para alcanzar el poder. Desde mi punto vista están muy equivocados”, expresó.

Sobre el pacto de que el contralor siempre debe ser de un partido de oposición al que ocupa el gobierno central, dijo que eso fue debatido en el pleno de la Cámara de Senadores.

“Comentaron algunos parlamentarios que en décadas pasadas se llegó a un acuerdo políticamente para que quien tenga la sagrada misión de controlar al a las instituciones del Estado paraguayo, tiene que ser un representante de partidos de la oposición. No estuve yo en ese momento. Sí, es cierto que se llegó a ese acuerdo en otros tiempos, en otras épocas, en otras décadas; sin embargo, se ha tomado la decisión, la oposición varias décadas tuvo también la contraloría”, refirió.

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Agregó que siete de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia actual fueron puestos por el gobierno colorado anterior de Mario Abdo Benítez y por la oposición. “Hay que respetar cuando uno tiene mayoría y lo que nosotros notamos es que eso es lo que en este momento no sé si no quieren respetar o es una estrategia que ellos están utilizando”, concluyó sobre el tema.

Vuelta de Leite

Si bien Carlos Liseras ocupó la banca tras la salida de Hernán Rivas a raíz del escándalo por su supuesto título falso de abogado, con el anuncio de la renuncia de Gustavo Leite a la representación diplomática de Paraguay ante Estados Unidos y su vuelta al Congreso Nacional, Liseras quedaría de nuevo fuera del Senado.

Contó que si bien no se tiene una fecha precisa de la vuelta de Leite, la misma se daría aproximadamente el 22 de este mes. Agregó que con la vuelta de Leite, dependería de Santiago Peña que vuelva como presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

Contó que hasta el momento acompañó dos proyectos de ley y si bien aún no finiquitó, trabajó en un proyecto de ley que busca evitar que los niños, niñas y adolescentes accedan a juegos de azar.

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“Tienen relación a modificación de la ley 6.903 que está vigente del año 2022 que faculta a los señores intendentes municipales a otorgar permiso para la apertura de salas de juego para máquinas tragamonedas. Esa es una legislación que tiene que ser modificada porque necesita ajustarse, necesita que la pongamos a punto para proteger el ingreso de menores a esas salas de juego que está prohibido terminantemente por ley, además perjudica enormemente a los menores de edad”, precisó.

No descartó volver a ocupar una banca en el Senado para las próximas elecciones.