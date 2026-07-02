Camilo Pérez: Contraloría admite que nunca auditó sus rendiciones y abre puerta a fiscalización

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó oficialmente a la Cámara de Senadores que las rendiciones de cuentas presentadas por el Comité Olímpico Paraguayo (COP) durante el periodo 2020-2022 no fueron objeto de evaluación técnica, pese a que fueron recepcionadas conforme al régimen excepcional implementado durante la pandemia del COVID-19.

La respuesta del organismo de control, firmada por el subcontralor, Augusto Paiva (PLRA), se da en el marco del pedido de informes aprobado por el Senado para conocer el destino de los recursos públicos destinados a la organización de los XII Juegos Suramericanos ODESUR Asunción 2022, evento administrado por el COP, presidido por Camilo Pérez, hoy también precandidato a la Intendencia de Asunción.

La aprobación del pedido de informes fue antes de las elecciones internas municipales que se realizaron el 7 de junio pasado. Sus principales impulsores, el senador Luis Pettengill y Juan Afara, respaldaban la precandidatura a la intendencia de Asunción de Arnaldo Samaniego, quien cayó derrotado ante Pérez.

La Contraloría explica por qué no auditó las rendiciones

En la nota remitida al presidente del Senado, la Contraloría recordó que entre 2020 y 2022, estuvo vigente la Resolución CGR N.º 232/20, que estableció un procedimiento excepcional para la recepción digital de las rendiciones de cuentas debido a la emergencia sanitaria.

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Según la institución, el Comité Olímpico Paraguayo cumplió con la presentación de la documentación exigida.

Sin embargo, el punto más relevante de la respuesta es que la CGR aclara expresamente que esas rendiciones no fueron sometidas a una evaluación técnica en aquel momento.

La Contraloría explicó que sus actividades de control responden a un Plan General de Auditorías, por lo que las rendiciones recibidas durante ese período no ingresaron al proceso ordinario de revisión.

La CGR deja abierta la posibilidad de una Fiscalización Especial

Pese a ello, el organismo de control también dejó abierta la posibilidad de realizar una investigación específica.

En su respuesta al Senado señala que, si la Cámara considera necesario profundizar la verificación de los puntos planteados en la resolución, la institución tiene la potestad legal de disponer una Fiscalización Especial Inmediata (FEI).

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Este mecanismo permitiría realizar una comprobación puntual sobre el uso de los fondos públicos administrados por el Comité Olímpico Paraguayo, independientemente del cronograma anual de auditorías.

Lo que pedía el Senado

El pedido de informes fue impulsado por los senadores Juan Afara y Luis Pettengill, quienes solicitaron conocer en detalle qué controles efectuó la Contraloría sobre los millonarios recursos públicos destinados a los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

Entre otros puntos, requirieron información sobre:

las transferencias realizadas por organismos estatales al Comité Olímpico Paraguayo entre 2020 y 2022;

las auditorías, controles o verificaciones efectuadas por la Contraloría;

las rendiciones de cuentas presentadas por el COP;

las obras ejecutadas en el Parque Olímpico de Ñu Guasu;

las empresas adjudicadas, modalidades de contratación y eventuales denuncias relacionadas con la ejecución de los recursos.

La iniciativa también se sustentó en cuestionamientos públicos surgidos tras la realización del evento deportivo, incluyendo reclamos de atletas por inconvenientes logísticos y observaciones sobre la utilización de recursos públicos.

La eventual fiscalización adquiere, además un componente político, debido a que Camilo Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo durante la organización de ODESUR, participa actualmente en la competencia electoral por la Municipalidad de Asunción sin apartarse del cargo.