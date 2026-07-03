Elecciones municipales en Asunción: Sole Núñez y la oposición inscriben sus candidaturas

Este viernes, Soledad Núñez, candidata la Intendencia de la capital por la alianza opositora ‘Juntos por Asunción’ - compuesta por 16 partidos políticos -, inscribió formalmente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) su candidatura para las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 4 de octubre.

Núñez, exministra de la vivienda (2014-2018) y excandidata a la Vicepresidencia de la República - en las elecciones generales de 2023 –, firmó hoy su inscripción como candidata a la Intendencia de Asunción ante el Juzgado Electoral de la Capital.

La candidata de la oposición para la Intendencia asuncena acudió al acto acompañada de representantes de varios de los partidos políticos que conforman la alianza ‘Juntos por Asunción’ y de congresistas de la oposición, entre ellos los senadores Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), Esperanza Martínez (Frente Guasú) y Eduardo Nakayama (independiente).

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Igualmente estuvieron presentes e inscribieron sus candidaturas los postulantes que integran dos de las listas de candidatos a concejales municipales que apoyan la nominación de Soledad Núñez: la de ‘Juntos por Asunción’ (Lista 3) y la del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, Lista 2).

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Promete buscar prosperidad para los asuncenos

Luego de inscribir su candidatura, Soledad Núñez dijo a ABC Color que, de ganar la elección municipal, buscará lograr que Asunción “sea próspera” por medio de la atracción de inversiones y que esa prosperidad “sea compartida en cada uno de los hogares de los asuncenos”.

Pidió a la ciudadanía su apoyo tanto a su candidatura como a las de los concejales de las listas que la acompañan.

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“Pedimos que me den la oportunidad de ser intendenta y de que me acompañe una Junta Municipal que nos permita impulsar las reformas que Asunción necesita”, declaró.

Prometió que, si gana la Intendencia, trabajará para acabar con “ciertos vicios” que aquejan a la Municipalidad de Asunción, entre ellos el planillerismo.

“Reorganizar” el funcionariado municipal

Un problema persistente en la Municipalidad de Asunción es la sobrepoblación de funcionarios y el impacto que tiene eso en las finanzas de la Comuna, que destina gran parte de sus ingresos al pago de salarios.

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Sobre ese punto, Núñez manifestó que es necesario hacer una “reorganización del talento humano” de la Municipalidad, y en paralelo trabajar en “la dignificación de los funcionarios públicos”.

“Si queremos que la institución esté a la altura de lo que la ciudadanía necesita, hay que hacer reformas profundas en lo que refiere a talento humano”, subrayó.