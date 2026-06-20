Sole Núñez alerta “carga de votos” y urge al TSJE mayor control en cada mesa

Una delegación de la alianza opositora Unidos por Asunción, encabezada por la candidata a la intendencia Soledad Núñez, se reunió con autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el titular del ente Jorge Bogarín (Ind) y el miembro Cesar Rossel (PLRA).

Por segunda vez no participó el ministro Jaime Bestard (ANR, HC). El último encuentro entre autoridades del TSJE y la alianza se realizó a inicios de mayo.

Acompañaron a Soledad Núñez los senadores Eduardo Nakayama (Ind) y Rafael Filizzola (PDP) y el titular del Partido Patria Querida y exsenador Stephan Rasmussen entre otros.

Actualmente Núñez tiene el apoyo del PLRA y su lista de concejales; de la Alianza conformada por 14 partidos y su lista de ediles, así como del Partido Demócrata Cristiano (PDC) cuyo intendentable descabalgó para sumar fuerzas.

Preocupa carga y falta de control de las mesas

Durante el encuentro, la alianza expresó su preocupación ante la carga de votos en las urnas y la falta de control en las mesas de votación, que según este sector, se registraron en las elecciones internas municipales del 7 de junio último.

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Entre las inquietudes de la Alianza y su equipo de control electoral se mencionó la necesidad de realizar una concienciación sobre qué malas prácticas configuran delitos electorales, como por ejemplo, la carga de votos.

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En tal sentido, se planteó al TSJE la necesidad que de manera institucional, el ente con sus propios medios y funcionarios refuerce los controles sobre los electores habilitados, los votos emitidos, los certificados de votación, actas y resultados consignados al cierre de los comicios.

Sostienen que esto garantizaría que cada voto computado responda exclusivamente a un sufragio real, libre, individual y verificable.

Insisten en reiterar prohibición

También resaltaron la necesidad de que los funcionarios electorales y las autoridades partidarias reiteren la prohibición absoluta de conductas que impliquen sustituir la voluntad del elector, alterar la cantidad de votos emitidos o la utilización indebida de certificados de votación.

Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de establecer el conteo manual de la candidatura uninominal y en tal sentido solicitaron que el TSJE emita una resolución que determine la obligatoriedad del conteo manual en el caso de las candidaturas a intendentes en todo el país. Ello, aseguraron, contribuirá a la transparencia y legitimidad del proceso.

Finalmente, solicitaron que se establezca una cantidad aproximada a los 300 electores por mesa, lo que facilitaría un ordenado flujo de votantes.

Los representantes de la Alianza también fueron recibidos los directores de Gabinete Rocío Frutos y David Vittone, además del director de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal, Silvio Ortiz, entre otras autoridades electorales.

Falta equipo o desconfían entre ellos

Con este pedido, no se descarta que la alianza admita que no cuenta con un número suficiente de miembros de mesa y veedores que cuiden los votos de los electores. Otro motivo sería no confiar en los propios integrantes de su equipo.

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En 2021 el excandidato a intendente del PLRA, el actual senador Eduardo Nakayama, denunció que el concejal liberal Augusto Wagner secretamente trabajó para el cartismo y el rekutú de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC).