Unidos por Asunción: Galli Romañach descabalga a favor de Soledad Núñez

La renuncia del Dr. Marcelo Galli Romañach como candidato a la intendencia de Asunción, a favor de la aspirante de la alianza opositora Soledad Núñez, fue informada hoy en rueda de prensa en la sede del Partido Libertad y República, cuyo titular es el empresario metalúrgico Ramiro Vargas Peña. Acudieron además la diputada Rocío Vallejo (PPQ) y el senador Eduardo Nakayama (Ind, ex-PLRA).

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Galli Romañach dijo que llegó a la conclusión de que no es más valiente el que enfrenta solo al enemigo, sino el que tiene la inteligencia y sabiduría de juntar fuerzas.

Agregó que la capital sufre una realidad sumamente grave, destruida en su infraestructura, con servicios básicos hasta de seguridad y salud en pésimas condiciones.

“Creo que llegar unidos es la única posibilidad de provocar el cambio”, sentenció.

De esta manera siguen en carrera para los comicios del 4 de octubre Soledad Núñez, exministra de la vivienda de Horacio Cartes; el cartista Camilo Pérez, titular del Comité Olímpico; Rodrigo Franco del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a quien los opositores apuntan por sus parientes candidatos de Honor Colorado y Arlene Aquino, del Partido Patria Soñada.

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Octubre es una oportunidad “casi única”, advierten

Por su parte, voceros del Partido Libertad y República indicaron que el acuerdo no “fue un trato entre amigos”, ya que se firmó un acuerdo programático de transparencia, rechazo a los monopolios y austeridad.

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“Creemos que nuestro deber como ciudadanos y como dirigentes de partido, de un partido político, nos obliga realmente a hacer actos patrióticos”, expresaron en la cúpula partidaria.

“El país va a crecer en la medida que sus dirigentes tengan la capacidad de renunciar y de comprometerse con las cosas que realmente pueden cambiar positivamente a su ciudad o a su país, en este caso a la ciudad”, acotaron.

Agregaron que la “madre de ciudades y otrora bello lugar” hoy se muestra como destruida en su infraestructura, alta desorganización en su desarrollo urbanístico, abandono de sus lugares históricos casi comparable con ciudades que sólo regímenes comunistas pudieron llevar".

Lamentaron el transporte público obsoleto, escaso y con alto nivel de inseguridad, servicios públicos en condiciones desastrosas, deuda sideral y tributo que el ciudadano paga sin ninguna contraprestación,

Sostienen que ante esta situación la elección en el próximo mes de octubre es una oportunidad “casi única” para que el cambio en la administración comunal sea impostergable.

“No pedimos a cambio nada que signifique puestos administrativos ni nada que constituya tráfico de influencia o clientelismo”, afirmaron.

Señalaron que el acuerdo programático consiste en que el ciudadano esté en el centro y el trato digno como norma del gobierno. También servicios públicos abiertos sin monopolios y con participación social. Autoridad institucional, transparencia total y control ciudadano. Desarrollo económico local sin aumento de impuestos. Catastro moderno y seguridad jurídica urbana. Y un plan de ciudad a largo plazo y continuidad institucional.

Esto es hacer patria de verdad, dice Núñez

Por su parte, Soledad Núñez dijo que “esta decisión es un ejemplo de hacer patria de verdad. Más allá de la retórica y el discurso de alentar como hinchada la albirroja”.

Sostuvo que comparte con esta agrupación el objetivo de austeridad radical en la comuna, el buen uso del dinero público, que el contribuyente sepa dónde va a parar cada guaraní que está invirtiendo. “Que se inviertan esos en mejores servicios, que se invierta en obras para la ciudad, poder cuidar el dinero público como una cuestión sagrada, porque es la herramienta para mejorar la vida de la gente”, finalizó.