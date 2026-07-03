Fiscalía debe investigar tras confesión sobre fondos de IPS en Ueno, según senador

Durante una sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) esta semana, el director de Inversiones de la previsional, Hugo Díaz, admitió que Ueno Bank, vinculado al Grupo Vázquez SAE – exsocio comercial del presidente Santiago Peña – concentra una cantidad de dinero del fondo de pensiones del IPS mayor a lo que permite la Ley de Superintendencia de Jubilaciones como depósitos de inversión.

Según la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la colocación de fondos jubilatorios en una sola entidad financiera no puede superar el 10 por ciento del valor total del portafolio global administrado por la institución depositante ni el 20% del pasivo exigible del emisor.

Según el IPS, la institución contaba hasta abril con un portafolio total de 20,1 billones de guaraníes, monto que incluye caja y equivalentes, por lo que el límite máximo permitido para depósito en cada banco de plaza es de alrededor 2,01 billones de guaraníes.

Ueno Bank actualmente tiene 2,15 billones de guaraníes del IPS, casi el 11% del portafolio global de la previsional.

Díaz argumentó que la situación no es ilegal debido a que, según su interpretación, los fondos en cuestión no son inversiones, sino depósitos a la vista, aunque luego admitió que “nosotros hoy estamos excedidos según el criterio de la Superintendencia”.

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“No sé qué esta esperando la Fiscalía”

“Es para celebrar que alguien haya sido sincero”, dijo hoy a ABC Color el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), quien opinó que el Ministerio Público debería abrir una investigación tras las declaraciones de Hugo Díaz.

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“No sé qué está esperando la Fiscalía, no sé qué espera el fiscal general que nos tiene acostumbrados a no ver, oír ni enterarse de nada, y cuando se entera dice que no puede hacer nada”, agregó.

Dijo considerar “absolutamente ridícula” el argumento presentado por Díaz sobre la naturaleza de los fondos depositados en Ueno. “Son depósitos de los aportantes, es dinero de los jubilados que tiene que ser protegido, la ley establece la diversificación para reducir el riesgo”, señaló.

“Bajaron la vara” para Ueno

El senador Filizzola indicó también que, según normas anteriores del IPS, Ueno no califica para recibir depósitos del Estado.

“Es un banco nuevo, hace unos tres años era una casa de créditos, ni siquiera una financiera”, dijo. “De repente, llega Santiago Peña a la presidencia y hoy (Ueno) maneja el 11 por ciento del patrimonio del IPS, tiene 800 millones de dólares de recursos del Estado”.

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Recordó que en el sector público “se privilegia solvencia sobre rentabilidad”, pero la administración anterior del IPS – a cargo de Jorge Brítez - aprobó un nuevo reglamento que cambió ese criterio y “bajó la vara” para que Ueno pueda calificar para recibir fondos de la previsional, en detrimento de bancos establecidos desde hace décadas.

Nuevas autoridades del IPS “están permitiendo que sigan estas prácticas”

Lamentó que, a pesar del reciente cambio en la presidencia del IPS – en la que Isaías Fretes reemplazó a Brítez -, las autoridades actuales de la previsional “están permitiendo que sigan estas prácticas” que aumentan el riesgo de las inversiones de la institución.

“Las autoridades deberían volver a los reglamentos anteriores y establecer los parámetros más exigentes para cuidar el patrimonio del IPS”, insistió.