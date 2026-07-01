Filizzola exige patriotismo con los niños al Gobierno y cuestiona uso de fondos del IPS en Ueno Bank

Durante su intervención en el Senado, el legislador opositor Rafael Filizzola comparó el sentimiento de unidad nacional generado por la selección paraguaya con la necesidad de defender causas sociales urgentes, como la atención de niños que esperan intervenciones quirúrgicas.

Filizzola hizo referencia a la Rifa Solidaria de la Fundación del Centro Especializado de Cardiología Infantil (C.E.C.I.), que busca recaudar fondos para cubrir insumos médicos destinados a cirugías pediátricas, y cuestionó que una organización tenga que recurrir a la solidaridad ciudadana mientras el Estado no cumple con los recursos presupuestados.

“¿Cuánto vale la vida de un niño? ¿De un recién nacido?”, preguntó el senador, al señalar que existen alrededor de 200 menores en lista de espera para intervenciones quirúrgicas pediátricas.

Filizzola cuestionó falta de transferencia para cirugías pediátricas

El senador sostuvo que el Estado cuenta con los recursos necesarios para financiar estas intervenciones y calificó como inexplicable que no se transfieran G. 784 millones comprometidos en el presupuesto.

“¿Cómo puede ser que la República del Paraguay no tenga setecientos ochenta y cuatro millones de guaraníes para salvar las vidas de 200 menores?”, cuestionó.

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Según explicó, la fundación solamente cubre los insumos, mientras que los profesionales médicos realizan las operaciones sin cobrar honorarios. “Los médicos realizan las intervenciones quirúrgicas de forma gratuita, no cobran un peso”, afirmó.

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Filizzola criticó que supuestos problemas administrativos con la rendición de cuentas sean utilizados como argumento para retrasar los desembolsos.

“Que si alguien hace mal uso del dinero, que se las vea con la Justicia, pero que no sea la excusa para que mueran niños”, expresó.

“Después nos hablan de la familia y de los valores”, cuestionó

El senador cuestionó el discurso oficial sobre valores familiares y compromiso social, señalando que esos principios deben reflejarse en acciones concretas.

“Después nos dicen con los niños no. Después nos hablan de la familia y después nos hablan de los valores”, manifestó.

Agregó que el verdadero patriotismo también debe demostrarse en la defensa de los trabajadores, productores y ciudadanos que sostienen al país.

“Seamos patriotas también con los niños y seamos patriotas también con el dinero del pueblo, que eso también nos una”, concluyó.

Filizzola objeta depósitos del IPS en Ueno Bank

En otro tramo de su intervención, Filizzola apuntó contra la administración de los fondos del IPS y puso bajo la lupa los depósitos realizados en Ueno Bank.

El senador afirmó que “centenares de millones de dólares” pertenecientes al IPS están en una entidad financiera vinculada al poder político, en referencia al presidente Santiago Peña.

“Un banco que hace tres años no tenía nada de depósito del Estado y que cuando Peña llega al Gobierno de repente tiene 800 millones de dólares”, sostuvo.

Filizzola también cuestionó los cambios realizados en las normas internas del IPS para permitir que la entidad financiera pueda recibir recursos previsionales.

“Para que ese dinero llegue a Ueno cambiaron el reglamento del IPS de depósitos, tuvieron que bajar las exigencias porque el banco es nuevo”, afirmó.

Pide a Fretes revisar reglas para proteger los ahorros del IPS

El legislador recordó que, según su postura, el criterio que debe prevalecer en la administración de fondos públicos es la seguridad antes que la rentabilidad.

“El criterio en la administración pública es la solvencia sobre la rentabilidad”, señaló.

Además, cuestionó la situación financiera de una entidad adquirida dentro del grupo empresarial y mencionó la existencia de activos considerados incobrables, cuestionando el tratamiento contable aplicado.

Filizzola pidió al presidente del IPS, Isaías Fretes, revisar las condiciones actuales para garantizar la seguridad de los fondos previsionales.

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“Le vuelvo a preguntar al presidente del IPS públicamente, si ese reglamento que, no en su administración, en una administración pasada ajustaron para que Ueno califique, para que se le pueda dar el dinero de los jubilados, el dinero de los aportantes, va a seguir vigente o realmente van a derogar o restablecer esas condiciones que estaban previstas antes y que aseguraban una mayor seguridad para los ahorros del IPS”, dijo el parlamentario ante el pleno.

“El IPS no es del Estado, el IPS es de todos aquellos que aportamos al IPS”, remarcó.

Finalmente, insistió en que el Gobierno debe demostrar patriotismo no solo en momentos deportivos, sino también en la protección de la niñez y en el manejo responsable del dinero de los asegurados.