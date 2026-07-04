Líder Amarilla denuncia una “dictadura de la mayoría” y cuestiona próximo copamiento en Contraloría

El parlamentario liberal Lider Amarilla cuestionó que las vacancias en instituciones como la Contraloría General de la República no sean tratadas de manera institucional con el Partido Liberal Radical Auténtico ni con la bancada democrática del Senado, denunciando que las decisiones ya estarían definidas por el sector oficialista.

Amarilla manifestó su preocupación por el proceso de elección del próximo contralor y subcontralor general de la República. Según afirmó, existe una intención de mantener en el cargo a Camilo Benítez Aldana, pese a que, según su interpretación de la Constitución Nacional, ya no estaría habilitado para ejercer un nuevo periodo.

“Le quieren asignar a un contralor que claramente la Constitución dice que ya no puede ser contralor. Va a estar de vuelta Camilo Benítez por un tercer periodo, siendo que la Constitución dice que solamente puede jurar dos veces”, expresó.

Asimismo, cuestionó la posible continuidad del actual subcontralor, Augusto Paiva, señalando que no representa institucionalmente al Partido Liberal ni a la bancada democrática del Senado.

Denunció el copamiento de órganos extrapoder

El senador también apuntó contra el mecanismo utilizado para designar representantes en organismos clave como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.

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Según sostuvo, el oficialismo busca monopolizar estos espacios designando únicamente a personas afines políticamente, dejando de lado la representación plural que, a su criterio, exige el sistema republicano.

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“Se pone a los amigos, al mismo presidente de seccional, al mismo grupo político y no hay ningún ejercicio de control que garantice la Constitución Nacional”, afirmó.

La semana pasada fue designado como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Pedro Diaz Verón, en reemplazo del senador Derlis Mainada, también del cartismo.

Mientras que el senador Mario Varela (ANR, Añetete) se mantuvo en el cargo por otro periodo más.

La representación del Senado ante el Consejo de la Magistratura también mantuvo al liberocartista Édgar López.

“La mayoría no tiene derecho a atropellar”

Amarilla sostuvo que contar con mayoría parlamentaria no habilita a un sector político a controlar todos los organismos del Estado.

“Estoy preocupado por la dictadura impuesta por una mayoría. La mayoría no tiene derecho de atropellar, y no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución. Tiene que existir un recíproco control, una participación de todos los sectores para que haya diversidad de pensamiento y mutuo control”, manifestó.

El legislador insistió en que la ausencia de equilibrio institucional debilita los mecanismos de fiscalización previstos por la Constitución y concentra el poder en un solo grupo político.

Advierte sobre un retroceso democrático

En la parte más crítica de su intervención, Amarilla comparó el escenario político actual con etapas autoritarias del pasado y aseguró que Paraguay atraviesa un deterioro del sistema republicano.

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“¿Qué cambió de la época de Stroessner a esta parte? Estamos en un retroceso democrático. El sistema republicano retrocedió. Hoy los que piensan igual que quienes están al frente del poder son los que ocupan los cargos, y no tiene que ser así”, expresó en referencia al gobierno del exdictador Alfredo Stroessner.

Finalmente, sostuvo que las instituciones públicas deben garantizar la existencia de discrepancia, transparencia y controles cruzados, elementos que, según afirmó, hoy se encuentran debilitados por la concentración del poder político.