¿Pacto azulgrana? Camilo Benítez y Augusto Paiva buscan ser reelectos en la Contraloría

Las presentaciones se realizaron prácticamente sobre el filo del mediodía, con apenas tres minutos de diferencia entre una y otra, pese a que el plazo para la inscripción de candidaturas vence recién este martes 30 de junio.

De acuerdo con las mismas fuentes consultadas, existiría un acuerdo político entre sectores colorados y liberales, un supuesto “pacto azulgrana”, que permitiría tanto a Camilo Benítez como a Augusto Paiva superar sin sobresaltos el proceso de selección en el Senado y asegurar luego los votos necesarios en Diputados, donde el oficialismo y sus aliados mantienen amplia influencia.

Camilo busca otro periodo en medio de cuestionamientos

La eventual continuidad de Camilo Benítez no está exenta de polémica. El senador liberal Lider Amarilla sostiene que una nueva designación sería inconstitucional, al considerar que, en los hechos, representaría un tercer período al frente de la institución.

El argumento parte de que Benítez asumió inicialmente la Contraloría en octubre de 2021 para completar el mandato dejado por Enrique García y posteriormente fue electo para el periodo constitucional siguiente. Bajo esa interpretación, un nuevo nombramiento agotaría el límite de dos periodos previsto por la Constitución.

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“Si nuevamente lo eligen, sería una violación a la Constitución”, había advertido Amarilla, quien sostiene que los periodos deben interpretarse de manera restrictiva, independientemente del tiempo efectivamente ejercido.

No obstante, dentro del oficialismo existe una interpretación distinta, que considera que aquel primer ejercicio constituyó únicamente la culminación de un mandato ajeno y no un periodo constitucional propio, criterio que habilitaría su nueva postulación.

Favores al cartismo y al Gobierno

Durante su gestión, Benítez acumuló decisiones que fueron duramente cuestionadas por sectores de la oposición, que lo acusan de mantener una actuación funcional al Gobierno de Santiago Peña y al movimiento Honor Colorado.

Entre los episodios más controvertidos figura el dictamen utilizado durante el proceso que derivó en la pérdida de investidura de la entonces senadora Kattya González, así como el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada entonces por Miguel Prieto.

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Más recientemente, la Contraloría concluyó que no encontró irregularidades en el examen de correspondencia de bienes del presidente Santiago Peña, pese al fuerte incremento patrimonial registrado en los últimos años, decisión que la oposición calificó como un “blanqueo” político.

Definición antes de las municipales

Los mandatos de Benítez y Paiva vencen el próximo 1 de noviembre, por lo que el Congreso deberá completar el proceso de selección en los próximos meses.

La Cámara de Senadores deberá conformar las respectivas ternas y remitirlas a Diputados, que finalmente tendrá la potestad constitucional de designar al nuevo contralor y subcontralor por mayoría absoluta.

Fuentes parlamentarias sostienen que, salvo un cambio de escenario político, tanto Camilo Benítez como Augusto Paiva aparecen hoy con altas probabilidades de integrar las ternas y posteriormente ser confirmados en sus cargos, consolidando así un acuerdo político que trasciende las principales fuerzas con representación legislativa.