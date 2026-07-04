PLRA presentará sus candidatos a concejales y autoridades de Capital

La presentación de la lista de concejales liberales de Asunción fue filtrada en redes sociales y todavía no fue anunciada formalmente. Esto debido a la transición de autoridades del PLRA y que aún no se oficializan a los voceros o encargados de prensa.
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El acto está previsto para este miércoles en la sede partidaria a fin de presentar la lista de los 24 candidatos a la concejalía en Asunción y los nuevos presidentes de los comités liberales en capital.
Esta agrupación resolvió no presentar candidato a intendente y apoyar la postulación de Soledad Núñez, de la Alianza opositora.
La lista de aspirantes a ediles (nómina completa más abajo) es encabezada por Augusto Wagner y Ramón Ortiz, quienes llevan 25 años en la Junta Municipal y fueron acusados de haber blanqueado numerosos proyectos y balances de Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC).
El PLRA tuvo cinco escaños en el periodo anterior
Por otro lado, el Partido Liberal tiene un total de 50 comités en los 69 barrios de Asunción. En algunos de ellos los votos no superaban las 100 personas. Sin embargo ahora tienen presidente, mesa directiva y miembros (ver la lista más abajo). Muchos de estos titulares de comites tienen cargos en el municipio.
Lista de candidatos a concejales del PLRA en Capital
- Augusto Isidro Concepción Wagner Lezcano
- Víctor Ramón Ortiz Romero
- Christian Liosnel Bareiro Cantero
- Fiorella María Forestieri
- Humberto Blasco Gavilán
- Juan Ariel Andino Guillén
- Tancredo Luis Miguel Centurión Barrios
- Blanca Carina Benítez Yegros
- Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés
- Juan Carlos González Godoy
- María José Miranda Ugarriza
- Carlos Eduardo Ruiz Ruiz
- María Cecilia Vargas Peña Arroñade
- Néstor Wilfrido Barrios Vargas
- Nery Andrés Velázquez Gauto
- Fátima Luz Marina Gómez Pereira
- María Cristina Benítez Mareco
- Rogelio Barros
- Yesica Ramona Saguier Dávalos
- José Luis Santa Cruz Martínez
- Luis Antonio Fretes Carreras
- Henry Nelson Cañete Fernández
- Juan Francisco Benítez Rivas
- Juan Fulgencio Jara Baroffi
Miembros Suplentes (Primeros nombres)
- Julio Alejandro Rojas Castillo
- Augusto Aníbal Arias Alfonzo
- Cristóbal Ernesto Fonseca Pera
- Francisco Vallejos Cuevas
- Cintya Pamela Vigo Amarilla
- Luz Esperanza Lovera Bareiro
Presidentes de comités de Asunción
- 50 La Piedad : Jorge Adalberto Sanabria
- 49 Loma Pytá: Ricardo Roque Llanos
- 48 Zeballos Cué: Wildo Garcete Cabral
- 47 Botánico: Murcio Moreno
- 46 Villa Guaraní: Ciro Santander
- 45 Mburucuyá : Ángel Mateo Acosta
- 44 Manorá: David Aquino Sandoval
- 43 Santísima Trinidad: Raque Mancuello Ozuna
- 42 San Rafael: Viviana Elizabeth Vega
- 41 Virgen de Fátima : Rodrigo Manuel Rodríguez
- 40 Virgen de la Asunción : Iván David Cañete Lezcano
- 39 Santa Rosa: Lilian Esperanza Ruíz
- 38 Vella Vista: Domingo Paredes Ávila
- 37 Virgen del Huerto: Rafael Rossi Méndez
- 36 Tablada Nueva: Ramón Martínez Alfonso
- 35 Santa María: Pastor Alcides Almada
- 34 San Jorge: Zunilda Ayala Gómez
- 33 Barrio Herrera: Raquel Ruiz Díaz
- 32 Villa Aurelia: Aldo Gabriel Cuevas
- 31 San Pablo: Igor Daniel Medina
- 30 Terminal: Pamela Zárate Colman
- 29 Caaguy Rory: Ignacia Moran Cabrera
- 28 Mcal. Estigarribia: José Carlos Portillo
- 27 San Cristóbal : Ernesto Samaniego
- 26 Icuá Satí: Cipriano Amarilla Bobadilla
- 25 (Sin datos)
- 24 Recoleta: Mario Rodas Aranda
- 23 Nazareth: Julio Cesar Vallejos
- 22 Vista Alegre: Beatriz Arenas
- 21 Mburicaó: Andrés DaCosta
- 20 Pinozá: Valentín Lezcano
- 19 Bernardino Caballero: Nicolás Vera
- 18 Barrio Jara: Carolina Sosa
- 17 Itá Enramada: Edita Bonet
- 16 Republicano: Daniel Romero
- 15 San Vicente: Carolina González Salinas
- 14 Pettirossi: Lucía Grance
- 13 Ciudad Nueva: Pablo Daniel Valdez
- 12 Las Mercedes: Luis Ramírez Vega
- 11 San Roque : Pablo Andrés Segovia
- 10 Santa Ana: Alberto Ramón Arrúa
- 9 L. Pettit: Manuel Villalba Molinas
- 8 Barrio Obrero: Arnaldo Fariña Castillo
- 7 Gral. Díaz: Cesar Augusto Vera
- 6 Catedral: Edgar Luciano Cañete
- 5 Bañado Tacumbú: Rubén Darío Torres
- 4 Tacumbú: Feliciano Ramón Núñez
- 3 Dr. Francia: Álvaro Pedro López
- 2 San Antonio Víctor Hugo Ferreira
- 1 Sajonia: Daniel Delgado Rodríguez