Política
04 de julio de 2026 a la - 12:33

PLRA presentará sus candidatos a concejales y autoridades de Capital

Concejales del PLRA en Asunción
Concejales del PLRA en Asunción

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentará en la semana entrante su lista oficial de candidatos a concejales de Asunción y a los nuevos presidentes de comités de capital. La nómina de 24 aspirantes a ediles es encabezada, una vez más, por Augusto Wagner y Ramón Ortiz, quienes llevan 25 años en la Junta Municipal. Este partido apoya a Soledad Núñez para la intendencia. La agrupación tiene 50 comités en Asunción.

Por ABC Color

La presentación de la lista de concejales liberales de Asunción fue filtrada en redes sociales y todavía no fue anunciada formalmente. Esto debido a la transición de autoridades del PLRA y que aún no se oficializan a los voceros o encargados de prensa.

Lea más: PLRA: “Eternos concejales” como Wagner y Ortiz se aseguran otro periodo en Asunción

El acto está previsto para este miércoles en la sede partidaria a fin de presentar la lista de los 24 candidatos a la concejalía en Asunción y los nuevos presidentes de los comités liberales en capital.

Esta agrupación resolvió no presentar candidato a intendente y apoyar la postulación de Soledad Núñez, de la Alianza opositora.

Concejales del PLRA en Asunción
Concejales del PLRA en Asunción

La lista de aspirantes a ediles (nómina completa más abajo) es encabezada por Augusto Wagner y Ramón Ortiz, quienes llevan 25 años en la Junta Municipal y fueron acusados de haber blanqueado numerosos proyectos y balances de Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC).

El PLRA tuvo cinco escaños en el periodo anterior

Por otro lado, el Partido Liberal tiene un total de 50 comités en los 69 barrios de Asunción. En algunos de ellos los votos no superaban las 100 personas. Sin embargo ahora tienen presidente, mesa directiva y miembros (ver la lista más abajo). Muchos de estos titulares de comites tienen cargos en el municipio.

Oscar Nenecho Rodríguez (Izq) y Augusto Wagner (Der.) en una fotografía difundida en setiembre de 2021, días antes de las elecciones municipales de ese periodo.
Oscar Nenecho Rodríguez (Izq) y Augusto Wagner (Der.) en una fotografía difundida en setiembre de 2021, días antes de las elecciones municipales de ese periodo.

Lista de candidatos a concejales del PLRA en Capital

  1. Augusto Isidro Concepción Wagner Lezcano
  2. Víctor Ramón Ortiz Romero
  3. Christian Liosnel Bareiro Cantero
  4. Fiorella María Forestieri
  5. Humberto Blasco Gavilán
  6. Juan Ariel Andino Guillén
  7. Tancredo Luis Miguel Centurión Barrios
  8. Blanca Carina Benítez Yegros
  9. Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés
  10. Juan Carlos González Godoy
  11. María José Miranda Ugarriza
  12. Carlos Eduardo Ruiz Ruiz
  13. María Cecilia Vargas Peña Arroñade
  14. Néstor Wilfrido Barrios Vargas
  15. Nery Andrés Velázquez Gauto
  16. Fátima Luz Marina Gómez Pereira
  17. María Cristina Benítez Mareco
  18. Rogelio Barros
  19. Yesica Ramona Saguier Dávalos
  20. José Luis Santa Cruz Martínez
  21. Luis Antonio Fretes Carreras
  22. Henry Nelson Cañete Fernández
  23. Juan Francisco Benítez Rivas
  24. Juan Fulgencio Jara Baroffi

Miembros Suplentes (Primeros nombres)

  • Julio Alejandro Rojas Castillo
  • Augusto Aníbal Arias Alfonzo
  • Cristóbal Ernesto Fonseca Pera
  • Francisco Vallejos Cuevas
  • Cintya Pamela Vigo Amarilla
  • Luz Esperanza Lovera Bareiro

Presidentes de comités de Asunción

  • 50 La Piedad : Jorge Adalberto Sanabria
  • 49 Loma Pytá: Ricardo Roque Llanos
  • 48 Zeballos Cué: Wildo Garcete Cabral
  • 47 Botánico: Murcio Moreno
  • 46 Villa Guaraní: Ciro Santander
  • 45 Mburucuyá : Ángel Mateo Acosta
  • 44 Manorá: David Aquino Sandoval
  • 43 Santísima Trinidad: Raque Mancuello Ozuna
  • 42 San Rafael: Viviana Elizabeth Vega
  • 41 Virgen de Fátima : Rodrigo Manuel Rodríguez
  • 40 Virgen de la Asunción : Iván David Cañete Lezcano
  • 39 Santa Rosa: Lilian Esperanza Ruíz
  • 38 Vella Vista: Domingo Paredes Ávila
  • 37 Virgen del Huerto: Rafael Rossi Méndez
  • 36 Tablada Nueva: Ramón Martínez Alfonso
  • 35 Santa María: Pastor Alcides Almada
  • 34 San Jorge: Zunilda Ayala Gómez
  • 33 Barrio Herrera: Raquel Ruiz Díaz
  • 32 Villa Aurelia: Aldo Gabriel Cuevas
  • 31 San Pablo: Igor Daniel Medina
  • 30 Terminal: Pamela Zárate Colman
  • 29 Caaguy Rory: Ignacia Moran Cabrera
  • 28 Mcal. Estigarribia: José Carlos Portillo
  • 27 San Cristóbal : Ernesto Samaniego
  • 26 Icuá Satí: Cipriano Amarilla Bobadilla
  • 25 (Sin datos)
  • 24 Recoleta: Mario Rodas Aranda
  • 23 Nazareth: Julio Cesar Vallejos
  • 22 Vista Alegre: Beatriz Arenas
  • 21 Mburicaó: Andrés DaCosta
  • 20 Pinozá: Valentín Lezcano
  • 19 Bernardino Caballero: Nicolás Vera
  • 18 Barrio Jara: Carolina Sosa
  • 17 Itá Enramada: Edita Bonet
  • 16 Republicano: Daniel Romero
  • 15 San Vicente: Carolina González Salinas
  • 14 Pettirossi: Lucía Grance
  • 13 Ciudad Nueva: Pablo Daniel Valdez
  • 12 Las Mercedes: Luis Ramírez Vega
  • 11 San Roque : Pablo Andrés Segovia
  • 10 Santa Ana: Alberto Ramón Arrúa
  • 9 L. Pettit: Manuel Villalba Molinas
  • 8 Barrio Obrero: Arnaldo Fariña Castillo
  • 7 Gral. Díaz: Cesar Augusto Vera
  • 6 Catedral: Edgar Luciano Cañete
  • 5 Bañado Tacumbú: Rubén Darío Torres
  • 4 Tacumbú: Feliciano Ramón Núñez
  • 3 Dr. Francia: Álvaro Pedro López
  • 2 San Antonio Víctor Hugo Ferreira
  • 1 Sajonia: Daniel Delgado Rodríguez