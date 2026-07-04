PLRA presentará sus candidatos a concejales y autoridades de Capital

La presentación de la lista de concejales liberales de Asunción fue filtrada en redes sociales y todavía no fue anunciada formalmente. Esto debido a la transición de autoridades del PLRA y que aún no se oficializan a los voceros o encargados de prensa.

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El acto está previsto para este miércoles en la sede partidaria a fin de presentar la lista de los 24 candidatos a la concejalía en Asunción y los nuevos presidentes de los comités liberales en capital.

Esta agrupación resolvió no presentar candidato a intendente y apoyar la postulación de Soledad Núñez, de la Alianza opositora.

La lista de aspirantes a ediles (nómina completa más abajo) es encabezada por Augusto Wagner y Ramón Ortiz, quienes llevan 25 años en la Junta Municipal y fueron acusados de haber blanqueado numerosos proyectos y balances de Oscar Nenecho Rodríguez (ANR, HC).

El PLRA tuvo cinco escaños en el periodo anterior

Por otro lado, el Partido Liberal tiene un total de 50 comités en los 69 barrios de Asunción. En algunos de ellos los votos no superaban las 100 personas. Sin embargo ahora tienen presidente, mesa directiva y miembros (ver la lista más abajo). Muchos de estos titulares de comites tienen cargos en el municipio.

Lista de candidatos a concejales del PLRA en Capital

Augusto Isidro Concepción Wagner Lezcano Víctor Ramón Ortiz Romero Christian Liosnel Bareiro Cantero Fiorella María Forestieri Humberto Blasco Gavilán Juan Ariel Andino Guillén Tancredo Luis Miguel Centurión Barrios Blanca Carina Benítez Yegros Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés Juan Carlos González Godoy María José Miranda Ugarriza Carlos Eduardo Ruiz Ruiz María Cecilia Vargas Peña Arroñade Néstor Wilfrido Barrios Vargas Nery Andrés Velázquez Gauto Fátima Luz Marina Gómez Pereira María Cristina Benítez Mareco Rogelio Barros Yesica Ramona Saguier Dávalos José Luis Santa Cruz Martínez Luis Antonio Fretes Carreras Henry Nelson Cañete Fernández Juan Francisco Benítez Rivas Juan Fulgencio Jara Baroffi

Miembros Suplentes (Primeros nombres)

Julio Alejandro Rojas Castillo

Augusto Aníbal Arias Alfonzo

Cristóbal Ernesto Fonseca Pera

Francisco Vallejos Cuevas

Cintya Pamela Vigo Amarilla

Luz Esperanza Lovera Bareiro

Presidentes de comités de Asunción