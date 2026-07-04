Sole Nuñez propone crear una ciudad esponja: “Asunción tiene solución”, afirma

Soledad Nuñez indicó ante los miembros de dicho gremio que su plan además de mejorar los servicios públicos que presta la Municipalidad, también incluye reconvertir Asunción en una ciudad que genere oportunidades para los emprendedores, desarrollo para los empresarios y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos con una planificación de ciudad que quede para las próximas décadas.

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Nuñez expuso los principales ejes de su propuesta de gobierno en materia de planificación urbana, reestructuración del sistema vial y de tránsito, lucha contra la corrupción en la gestión municipal, reeducación en materia de gestión de residuos, entre muchos otros puntos considerados fundamentales para sacar adelante una capital abandonada e inviable debido a los años de desgobierno municipal.

Destacó su plan para lograr el rescate financiero del municipio y terminar la idea del “todo seguirá igual” y el “así nomás es”, conceptos que parecen haber acabado con la esperanza de que Asunción sea una capital viable, lamentó.

Ciudad esponja: reutilizar agua de lluvia

“Claridad en las inversiones y resolver lo que no se viene resolviendo hace años. Hay muy pocos controles y acompañamiento, por ejemplo, en las pocas obras de infraestructura. Debemos poner al ciudadano en primer lugar, trabajar con el sector privado, repensar conceptos: por ejemplo, en Asunción nunca se pensó el concepto trabajado en otras ciudades de “ciudad esponja”, es decir, pensar en cómo reutilizamos las aguas de lluvias” manifestó.

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Enfatizó que también es fundamental transparentar todo el manejo del municipio, tanto en lo económico como incluso en la gestión de los recursos humanos.

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Ratificó que Asunción no es una ciudad “pobre” sino un municipio con recursos muy mal gestionados.

“Proponemos una visión que ponga en primer lugar al ciudadano, con la utilización de la tecnología para reducir al máximo la discrecionalidad en el manejo municipal, con un modelo de gobernanza con presencia en los barrios y con participación de las comisiones vecinales que son quienes realmente conocen la realidad de los barrios”, señaló.

Transparencia y el fin de la impunidad

La candidata se refirió también a la necesidad de contar con el respaldo de la mayor cantidad posible de concejales afines a sus propuestas y a un cambio radical del sistema de gobierno municipal.

En tal sentido, señaló que la oferta electoral de la Alianza que respalda su candidatura debe ser acompañada por el voto de los ciudadanos que quieren un municipio para los vecinos y no, como es en la actualidad, un enorme engranaje que sirve a intereses particulares y no a la gente.

“Pero la transparencia sola no es suficiente. La transparencia en el manejo de los fondos es un medio para construir institución pública, pero a la transparencia se tiene que sumar el fin de la impunidad. No me va a temblar el pulso de hacer lo que tenga que hacer, ya lo hice cuando me tocó estar en la función pública. Yo no llego con las manos atadas”.

También se explayó en la necesidad de revisar el cúmulo de ordenanzas que se contraponen o se confunden sobre construcción de obras, el rescate de las políticas culturales que enriquezcan la ciudad, la problemática de los ocupantes de predios públicos y cómo resolver los conflictos sociales, por ejemplo, en la zona de Cateura, entre otros puntos.