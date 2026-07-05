Política
05 de julio de 2026 a la - 09:31

Nueva intendenta declara asueto para realizar un corte administrativo en San Roque González

La intendenta interina de San Roque González, Irene Aguilera (ANR-Añeteté).
Irene Aguilera (ANR-Añetete), intendenta interina de San Roque González.Emilce Ramírez

SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ. La nueva intendenta municipal interina de este distrito del departamento de Paraguarí, Irene Aguilera (ANR-Añetete), resolvió declarar asueto administrativo para mañana, 6 de julio. Su argumento es la realización del corte administrativo y la reorganización interna de la institución.

Por Emilce Ramírez

El asueto fue declarado por Irene Aguilera (ANR-Añetete) tras asumir el cargo en reemplazo del jefe comunal renunciante, Emmanuel Morán Leguizamón (Alianza), quien aspira a ser reelecto al cargo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución I.M. N° 80/2026, en la que se dispone el cierre de las dependencias municipales para la atención al público durante el día de mañana, a partir de las 07:00.

La intendenta interina Irene Aguilera (ANR) dictó una resolución por la cual se dispuso asueto administrativo en la Municipalidad de San Roque González.
La intendenta interina Irene Aguilera dictó una resolución de asueto administrativo para el lunes 6 de julio de 2026.

Según la resolución, el corte administrativo busca verificar y regularizar los procedimientos administrativos de la nueva administración municipal, con miras a garantizar un adecuado funcionamiento institucional.

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Además, los funcionarios fueron convocados para que puedan desarrollar tareas internas relacionadas con la organización y actualización de documentos, inventarios, archivos, registros y el estado patrimonial de la Municipalidad.

El cambio de autoridades se produjo luego de que el intendente Morán Leguizamón presentara su renuncia al cargo para postularse nuevamente a la Intendencia en las elecciones municipales previstas para octubre próximo.

Tras la vacancia, la Junta Municipal eligió por mayoría a Aguilera como intendenta interina para completar el período de gobierno.

El presidente de la Junta Municipal de San Roque González, Ariel Valdez (PLRA), tomó juramento a la nueva intendenta interina, Irene Aguilera (ANR).
El presidente de la Junta Municipal de San Roque González, Ariel Valdez (PLRA), tomó juramento a la intendenta interina, Irene Aguilera (ANR).

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La toma de juramento estuvo a cargo del concejal liberal Ariel Valdez. Como primera determinación al frente del Ejecutivo municipal, Aguilera dispuso la realización del corte administrativo, argumentando la necesidad de reorganizar las distintas dependencias comunales y verificar la situación documental, financiera y patrimonial heredada de la administración saliente.

La resolución establece que, aunque no habrá atención al público durante el lunes, el personal municipal deberá presentarse a cumplir las tareas administrativas que le sean asignadas. El servicio regular de la Municipalidad se reanudará una vez concluida la jornada de reorganización institucional.

La electa intendenta interina se convierte en la segunda mujer que asume el cargo de ejecutiva comunal en este distrito. La primera fue Lorenza Acosta de Márquez (1992-1996).