Yo Creo logra que el PLRA baje una candidatura a intendente

De esta manera el candidato a la intendencia del Partido Liberal Radical Auténtico de Yhú, “el Profe” Martín Jara, descabalga en apoyo de Francisco Lorenzo “Nene’i” Salmena Sosa (Yo Creo). El acuerdo contó con la presencia del diputado Antonio Buzarquis, vicepresidente del PLRA.

Este consenso se enmarca en la convocatoria que el presidente del PLRA, Alcides Riveros, hizo a Yo Creo y otras fuerzas opositoras para unificar candidaturas con miras a enfrentar a la ANR en las elecciones municipales del 4 de octubre. Según cada caso, el PLRA pidió a la tercera fuerza bajar su candidaturas y prometió el mismo trato si lo amerita.

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El Comité del PLRA de Yhú informó que, luego de un amplio proceso de diálogo y análisis, se resolvió acompañar el Acuerdo Político de Unidad suscripto con el Partido Yo Creo, mediante el cual la oposición presenta una candidatura única a la Intendencia Municipal, representada por Salmena.

Yhú es gobernado por la ANR, el intendente saliente es Arturo Jara (ANR, HC), y la candidata a intendente municipal de la lista 1 es Nathalia Benítez (ANR, HC). Esta tiene el apoyo del senador Silvio Beto Ovelar (ANR, HC).

Desde el órgano partidario y distrital indicaron que esta decisión ha sido tomada con un profundo sentido de responsabilidad política y con la firme convicción de que la unidad constituye el mejor camino para ofrecer a la ciudadanía una verdadera alternativa de gobierno.

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No hubo pacto por cargos, dicen

“Queremos dejar en claro que este acuerdo no responde a intereses personales ni a negociaciones de cargos, beneficios o privilegios”, afirmaron los liberales.

“Es una decisión adoptada pensando exclusivamente en el bienestar de Yhú y en la necesidad de construir un proyecto amplio que permita impulsar el desarrollo, la transparencia y una gestión participativa”, acotaron.

Agradecieron al candidato Jara y a los candidatos a concejales de la Lista 2, a los dirigentes y a los 774 afiliados que participaron en las internas.

“Hoy convocamos a todos los liberales yhuenses a mantener la unidad, dejar de lado las diferencias y trabajar juntos por un objetivo superior: lograr el cambio que nuestro distrito necesita”, recalcaron.