Tras tensión, PLRA y “Tercera Fuerza” acuerdan buscar consensos sobre candidaturas en varios distritos

La reunión fue convocada en el Directorio por el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Alcides Riveros. Participaron representantes de Yo Creo, el Partido Democrático Progresista (PDP), el Partido Patria Querida (PPQ) y el Partido Paraguay Pyahurá entre otros.

Participaron los senadores Eduardo Nakayama y Rafael Filizzola (PDP); y los exsenadores Kattya González (Ind), Hugo Richer (FG), Stephan Rasmussen (PPQ) y Desirée Masi (PDP).

El encuentro fue un reclamo de los miembros del Directorio del PLRA que denuncian que Yo Creo y Cruzada Nacional, con sus candidatos a intendentes, podrían dividir votos en distritos liberales.

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Al término del encuentro el senador Eduardo Nakayama (Partido de la Libertad, exPLRA), dijo que se trató de una “reunión muy positiva que fue celebrada por absolutamente todos los partidos”.

Nakayama destacó que hace mucho tiempo que no se tenía una reunión de esta envergadura en la oposición. Dijo que la discusión se centró en la cuestión electoral de las elecciones municipales del 4 de octubre “donde todavía tenemos casi 80 distritos donde existen más de un candidato opositor”, señaló.

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Dijo que el acuerdo fue que cada partido se comprometa a conversar con los líderes distritales y los candidatos, a los efectos de buscar mecanismos y unificar las candidaturas, “para no ir divididos, que suele ser el principal error que comete la oposición”.

“Todos han quedado contestes con esta iniciativa y bueno, ahora es manos a la obra”, aseveró.

No hubo imposiciones

El legislador aseguró que no hubo imposiciones de ninguna manera. “Al contrario, aquí se habló muy claramente de que las declinaciones de candidaturas pueden ser en cualquiera de los sentidos y que hay también muchos distritos donde el PLRA no tiene muchas chances de ganar y sí alguna otra alianza opositora”.

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Señaló que, por ello, en esos distritos, donde los liberales no tienen mucho arrastre, se va a buscar que sea el candidato del PLRA el que apoye al candidato aliancista.

“Pero el espíritu es ese, de que busquemos la unidad en por lo menos la mitad de los distritos que están en disputa”, manifestó.

Agregó que también se acordó crear comisiones que puedan encarar la conversación de forma más dirigida hacia determinados departamentos o distritos para mejorar esa comunicación.