Alcides Riveros se reúne con diputados del PLRA y acuerdan temas nacionales

El presidente del PLRA, Alcides Riveros, se reunió con diputados liberales a quienes dio un informe general sobre la situación institucional de la agrupación y les urgió reactivar el Consejo Parlamentario una vez al mes.

Los principales ausentes en la fotografía del evento fueron los diputados Roya Torres, candidata a la intendencia de Presidente Franco (Alto Paraná), Carlos María López y Rodrigo Blanco.

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Riveros indicó que dicho consejo, debe tratar temas nacionales que competen al partido así como debatir algunos proyectos en ley que pueda presentar el PLRA ante el Congreso “propuestas de soluciones de alternativas para la ciudadanía paraguaya”, indicó.

Recordó que en su presidencia conformó un “gabinete en la sombra” con expertos para debatir temas de interés nacional. Aclaró que el PLRA no enviará más de cinco proyectos para no excederse.

En cuanto al respeto de la Línea Política Partidaria trazada, que en repetidas ocasiones es ignorada por los parlamentarios más afines al oficialismo, dijo que buscará ponerse de acuerdo con los legisladores. “No solamente con el Directorio, sino ya escuchándole a ellos y debatiendo ahí cada tema”, aseguró.

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Dijo que todos los presentes demostraron su buena predisposición y que valoraron que “por primera vez” se está trabajando de forma institucional.

Rol de oposición, recuerda Buzarquis

Por su parte Antonio Buzarquis, quien acudió como diputado y vicepresidente del PLRA, dijo que esta fue la primera convocatoria del nuevo Directorio al Consejo Parlamentario. Recordó que el estatuto partidario plantea dichas reuniones para coordinar la línea política del partido.

Señaló que durante el encuentro, debatieron el rol del PLRA como partido de oposición; los grandes temas nacionales y las elecciones municipales del 4 de octubre.

Igualmente, dijo que el compromiso de los legisladores es acompañar las decisiones que tome el PLRA.

“Vamos a tener una hoja de ruta, proyectos de leyes, el partido va a tener mucho protagonismo desde ahora”, anunció.