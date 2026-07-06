Informe de Peña, refutado por la hija de un secuestrado

Durante su tercer informe presidencial, Peña Palacios, omitió los tres casos de secuestros activos en el Paraguay. La hija del exvicepresidente de la República Óscar Denis, Beatriz Denis Bareiro, reaccionó ante el olvido del jefe de Estado.

“Duele el silencio, duele el olvido, creo que no es la primera vez que ocurre esto- la omisión-, no esperábamos un discurso extenso hablando de ciudadanos paraguayos secuestrados y de quienes nada sabemos”, sostuvo.

Le sorprendió que en un informe tan importante, en un informe anual que da el representante de todos los paraguayos como es el presidente de la República de un país no se recuerde que tres paraguayos siguen hasta la fecha secuestrados.

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Agregó: “¿cuál es el mensaje que recibimos como familia? Es que ya no es una prioridad la búsqueda de los secuestrados, entonces eso preocupa. Con esto es como que el secuestro está normalizado y eso nunca vamos a permitir”, señaló.

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“Necesitábamos que se reafirme el compromiso constitucional de la búsqueda de los secuestrados, que se mantenga viva en la memoria de los paraguayos”, expresó.

Escáner subterráneo

En otro momento Beatriz Denis se refirió a que en el caso específico de su padre, el radar de penetración de suelo-escáner subterráneo-, traído desde Alemania no se ha utilizado.

Explicó que la zona donde se pretende utilizar el equipo se ha limpiado, pero que las constantes lluvias no han permitido poder llegar al sitio y utilizar el escáner.