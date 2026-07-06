Intendentes que buscan la reelección renuncian a sus cargos para cumplir con la ley electoral

La Ley Nº 834/96 del Código Electoral Paraguayo establece que los intendentes que buscan la reelección consecutiva deben renunciar a sus funciones con una anticipación mínima de 90 días a la fecha de las elecciones.

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En cumplimiento de esta disposición, nueve jefes comunales del departamento de Ñeembucú oficializaron su dimisión para dedicarse de lleno a la campaña electoral.

Entre los intendentes que buscan un nuevo mandato se encuentran Nicolás Sotelo (ANR), de Alberdi; Rodrigo Leguizamón (ANR), de Villa Franca; Lorenzo Irún (PLRA), de Tacuaras; Aldo Armoa (ANR), de San Juan de Ñeembucú; Julio Caballero (PLRA), de Humaitá; Antonio Gómez (PLRA), de Paso de Patria; Adriano Idoyaga (ANR), de Desmochado; Milciades Caballero (ANR), de Villalbín; y Hugo Ayala (ANR), de Cerrito.

En contrapartida, los intendentes Fernando Ramírez (ANR), de Pilar; Eutilio Riveros (PLRA), de Guazucuá; Jorge Marecos (PLRA), de Isla Umbú; Nicolás Romero, de General Díaz; y Ariel Arce (ANR), de Mayor Martínez, decidieron no postularse para un nuevo periodo al frente de sus respectivos municipios.

Renunció a su postulación

El actual intendente de Laureles, Fermín Candia (PLRA), confirmó además que decidió retirar su candidatura a la reelección con miras a las próximas elecciones municipales.

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La determinación fue comunicada por el propio dirigente liberal, quien puso fin a su aspiración de continuar al frente de la administración municipal. Hasta el momento no trascendieron oficialmente los motivos de su decisión.

Tacuaras con intendenta interina

El ingeniero Lorenzo Irún (PLRA) oficializó su renuncia como intendente de Tacuaras el pasado 26 de junio, en cumplimiento de los plazos establecidos por la legislación electoral.

Explicó que la dimisión fue presentada conforme a las exigencias legales, con la certificación correspondiente ante escribano público, y que su objetivo es concentrarse en la campaña para buscar un nuevo mandato.

Tras la aceptación de la renuncia en una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, fue electa como intendenta interina la concejala Norma Insfrán (ANR).

Otro que renunció al cargo de intendente es Antonio Gómez (PLRA), de Paso de Patria. En su reemplazo, la Junta Municipal designó a su padre, Constancio Gómez (PLRA), para concluir el periodo de mandato.