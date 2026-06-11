Ñeembucú: Derrota cartista en distrito que el clan Alliana amenazó con “mandar al freezer”

En las pasadas elecciones internas municipales de la ANR en General Díaz, Ñeembucú, Juan Ramón Ibarra (Colorado Añetete) obtuvo 1.015 votos (54.51%) según el TREP. Su rival, Leonardo Naito Barrios (Honor Colorado) tuvo 772 votos (41.46%). El intendente saliente Carlos Romero (ANR, HC) tuvo una cuestionada gestión reconocida incluso por el oficialismo, lo que motivó la alternancia.

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“A los 1.015 corazones que confiaron, acompañaron y creyeron: Gracias. Esta victoria no pertenece a una sola persona, sino a cada vecino que abrazó este sueño y decidió convertir la esperanza en acción”, escribió el candidato ganador en sus redes sociales.

Previo a las internas, en dicho distrito se filtró un audio en que Ricardo Torres Alliana, primo del vicepresidente Pedro Alliana y N° 2 en la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), presionó a funcionarios del consejo de salud local y amenazó a todo el distrito con más atraso el resto del gobierno de Santiago Peña y eventualmente en el gobierno de Alliana, aspirante presidencial del cartismo.

En dicho audio, el jefe de campaña de Ñeembucú, advirtió que aunque el intendente saliente, Carlos Romero (ANR, HC), haya tenido una mala gestión, todos los funcionarios debían hacer de operadores políticos y presionar a los votantes.

Torres Alliana incluso advirtió que el Gobierno central mandaría al “freezer” y dejaría “afuera” a todo el distrito y a sus habitantes si Ibarra ganaba y no se pasaba al cartismo posteriormente.

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Entrevistado en medios locales Torres Alliana negó haber amenazado a los funcionarios o haber advertido que el distrito y su población sufriría la falta de obras y recursos estatales si ganaba un abdista y no se pasaba al oficialismo.

Afirmó que solo dijo que si hay un cambio de administración el nuevo intendente traería gente de su confianza y que siempre es más fácil llevar obras a un distrito con un intendente de la misma línea del cartismo.

Sin embargo, el audio sigue circulando entre grupos de Ñeembucú.