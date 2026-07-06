Misiones: dirigente campesino critica informe de Peña y asegura que la salud y el campo siguen en crisis

En materia de salud, Ramón Benítez, de la Organización Campesina de Misiones (OCM), señaló que en los hospitales públicos existen algunos medicamentos, pero que, en la mayoría de los casos, se trata únicamente de fármacos básicos, como ibuprofeno y paracetamol.

Indicó que los medicamentos de mayor costo utilizados para el tratamiento de enfermedades crónicas o de base frecuentemente no están disponibles, obligando a los pacientes a comprarlos con sus propios recursos.

Asimismo, señaló que, si bien el Gobierno Nacional inaugura nuevos hospitales e instalaciones sanitarias, muchos de estos centros solo cuentan con servicios para estudios básicos.

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Agregó que los estudios de mayor complejidad deben realizarse en sanatorios privados o en hospitales de otras ciudades, situación que genera elevados gastos para las familias de los pacientes.

“Los familiares de los enfermos gastan hasta lo que no tienen para poder acceder a esos estudios. Entonces, ¿dónde está la mejoría en el sistema de salud?”, cuestionó el dirigente.

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Añadió que esta realidad obliga a muchas personas de escasos recursos a recurrir nuevamente a la medicina tradicional mediante el uso de remedios yuyos, debido a la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos adecuados.

“Nuevamente, nuestros compatriotas que no tienen los recursos necesarios para acceder a una atención adecuada vuelven a la medicina tradicional, que son los remedios yuyos, como se dice, a lo ymaite”, dijo Ramón Benítez.

En el ámbito agropecuario, Benítez sostuvo que el crecimiento del sector beneficia principalmente a los grandes productores, quienes reciben respaldo estatal para fortalecer la producción y las exportaciones de soja y carne vacuna.

Sin embargo, afirmó que esa realidad no alcanza a los pequeños productores, quienes, según dijo, deben luchar constantemente para obtener asistencia del Gobierno Nacional.

Como ejemplo, mencionó la ayuda brindada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), asegurando que los campesinos deben realizar constantes gestiones e incluso manifestaciones y cierres de rutas para ser atendidos. “Sin las movilizaciones, jamás nos ayudarían”, expresó.

El dirigente campesino señaló que todo lo expuesto por el presidente de la República, Santiago Peña, no coincide con nuestra realidad.

“Cada día estamos peor, todo es caro y no hay circulante de dinero, y este gobierno, con su sistema de economía, está afectando bastante a la población paraguaya”, dijo.