Caso Mbappé: El verborrágico Esgaib pide a Amarilla “cuidar” sus modales y la considera “inimputable”

En Diputados también se sintió la réplica del terremoto generado por las cuestionadas expresiones de la senadora Celeste Amarilla, que fueron señaladas de racistas contra el jugador de Francia, Kylian Mbappé; y que hicieron incluso reaccionar autoridades nacionales de su país. Uno de los que se pronunció fue el no menos polémico diputado Yamil Esgaib (ANR, HC).

Al ser consultado sobre la posibilidad de impulsar una sanción contra le legisladora opositora, Esgaib consideró que “eso que define en el Senado”; sin embargo, expresó que para él Celeste Amarilla “es una persona que es inimputable” y que se “puede esperar cualquier cosa de ella”.

Esgaib, que en su momento había despachado con todo contra el exembajador de los EE.UU., Marc Ostfeld cuestionando su “hombría”, haciendo referencia a su opción sexual, se tomó la atribución de sugerir modales a Amarilla.

Esgaib intentó justificar la reacción del gobierno de Santiago Peña, que con la intervención de la Cancillería Nacional convirtió el cruce en una cuestión “nacional”, alegando que la diputada opositora debe cuidar el alcance de sus palabras ya que no es una hincha más.

“Realmente, la respuesta del Paraguay como Estado también la hace, porque el Estado francés también lo hizo en ese nivel. Y no es lo mismo, no queramos confundir. No es lo mismo un aficionado en las graderías siendo grosero que un parlamentario refiriéndose en forma peyorativa hacia una nación o hacia una persona pública”, sostuvo Esgaib.

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La clase de moral la dio el mismo Esgaib que, en incontadas ocasiones se despachó contra Ostfield y mantuvo confrontaciones en tono violento con sus colegas.

Respecto a sus dichos contra el exembajador norteamericano apeló a la amnesia, ya que negó haber hecho verborrágicos reclamos y que supuestamente solo le reclamó en su momento haberlos acusado de “vendidos”.

“No es lo mismo ser hincha que ser parlamentario. Estamos ya en una posición diferente y tenemos que cuidar esos detalles”, insistió el legislador.