Sigue el copamiento: Diputados reelige a los cartistas Aguilera y Candia en JEM y a Olmedo en CM

En una sesión extraordinaria convocada exclusivamente para tratar estos dos puntos, la Cámara de Diputados reeligió hasta julio de 2028 como representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a Alejandro Aguilera y Diego Candia (ambos ANR, HC) y a Édgar Olmedo (ANR, B) como representante ante el Consejo de Magistratura (CM).

Por su parte, como sustitutos ante el JEM fueron designados: Bettina Aguilera (ANR, HC); Del Pilar Vázquez (PLRA, Nuevo Liberalismo) y Jazmín Narváez (ANR, HC).

Como suplente en el Consejo de la Magistratura, se designó al diputado cartista José Rodríguez.

Los liberales perdieron en su postulación para el JEM a sus correligionarios Rodrigo Blanco (PLRA, Nuevo Liberalismo) y al diputado Pedro Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo), planteados por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, Nuevo Liberalismo).

Los votos recibidos:

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Alejandro Aguilera: 48 votos

Diego Candia: 47 votos

Rodrigo Blanco: 30 votos

Pedro Gómez: 29 votos

Si estamos dispuestos a dar señales de terminar con el copamiento, creo que es el momento de abrir la mente, que esté integrado por referentes de partidos, dijo el vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), diputado Enrique Antonio Buzarquis (Nuevo Liberalismo).

“Debatimos en el partido y se decidió presentar candidatos para evaluar y analizar por qué justamente le escuché a un alto exponente del Partido Colorado hablar del bipartidismo, y decía este alto exponente que sería muy bueno para la democracia paraguaya que los partidos pudieran fortalecerse y que eso debería de darse dentro del marco del respeto y confianza y que el Estado paraguayo debería estar integrado por todos”, señaló Buzarquis.

En esa línea, el diputado Rodrigo Blanco recordó que el artículo 3º de la Constitución establece que el Estado debe ser gobernado de manera participativa y pluralista, y ese es el significado del modelo republicano que tenemos en el país, pero que no se cumple con este gobierno.

En el caso de Aguilera y Olmedo, ya habían sido electos al inicio de este periodo parlamentario en julio de 2023 para sus respectivos cargos de representación, a diferencia de Candia, que asumió en junio del año pasado en reemplazo del exdiputado cartista Orlando Arévalo (ahora ANR, Fuerza Republicana), quien se vio forzado a renunciar tras el caso conocido como “La mafia manda”.

Raúl Benítez: “La justicia de mierda seguirá siendo una mierda”

El diputado Raúl Benítez (Independiente) reclamó fuertemente que independientemente a los nombres, con esta reelección lo que se mantiene es que la “justicia seguirá siendo una mierda”, ya que se mantiene el copamiento del cartismo que ubicó a nefastos personajes como el exsenador cartista Hernán David Rivas y el exdiputado Orlando Arévalo.

“Hoy a la gente hay que decirle dentro de la Cámara de Diputados una vez más volvemos a replicar la misma dinámica. La justicia de mierda seguirá siendo una mierda. ¿Por qué? Porque no nos ponemos los pantalones para confrontar con la justicia de mierda... es más, le hacemos soporte", repudió Benítez.

Recordó que el único “mérito” para la reelección de Aguilera, Candia y Olmedo fue hasta impedir incluso pedidos de informes de la Cámara Baja, pese a que supuestamente su rol como representantes es rendir cuentas de sus actuaciones.