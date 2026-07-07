Un puñado está cada vez mejor mientras faltan medicamentos y hay calles rotas, lamenta Sole

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo nuevo presidente es Alcides Riveros, presentó y entregó los certificados a sus 24 candidatos a concejales de Asunción y sus 50 presidentes de comité de la capital, así como a sus convencionales del distrito.

El acto fue encabezado por Riveros y Soledad Núñez, candidata a la intendencia capitalina por la alianza opositora. Participaron también los senadores Ever Villalba (PLRA) y Rafael Filizzola (PDP) y el exsenador Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida presentado en el acto como jefe de campaña de la intendentable.

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En su alocución, Núñez pidió a los operadores liberales trabajar intensamente, en los 69 barrios de Asunción, para alcanzar la victoria en las elecciones municipales del 4 de octubre.

El oficialismo tiene discursos bonitos pero la realidad es otra, afirma

Núñez señaló que la unidad en la oposición es un medio para que la gente pueda vivir mejor y enfrentar a los “mismos de siempre”, en alusión al oficialismo. “Que nos vienen con discursos muy bonitos, pero la realidad es que miramos nuestro país y miramos nuestra ciudad y vemos que un pequeño puñado de gente está cada vez mejor”, aseveró en alusión al último informe de gestión del presidente Santiago Peña.

No obstante dijo que pese al discurso oficialista, la “realidad es que los medicamentos siguen faltando en los hospitales, nuestras calles siguen rotas. La realidad es que cuesta vivir”, especialmente con el costo de vida en Asunción.

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“No hay razón de ser para que Asunción esté abandonada como está, para que sus calles estén rotas, para que la basura esté en cada esquina, para que el transporte público no funcione, para que los barrios y las plazas estén olvidadas. Asunción es una ciudad pujante”, aseveró.

Por su parte, el presidente del PLRA Alcides Riveros dijo que actualmente la agrupación tiene cinco concejales y que aspiran a tener ocho ediles liberales en la capital.

A los presidentes de comité llamó a trabajar intensamente para recuperar en el 2028 la diputación por Asunción que perdieron en las elecciones generales del 2023.

Lista de candidatos a concejales

La lista de candidatos a concejales del PLRA es integrada por 24 aspirantes cuyas listas y votos preferentes obtuvieron los primeros lugares. Estos son: