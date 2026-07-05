Inspirada en Medellín, Sole Núñez promete “rescatar” Asunción

“Quiero ser la intendenta que haga que Asunción funcione. Que al término de mi mandato, Asunción vuelva a ser la capital que nos llene de orgullo”. Así lo señaló la candidata a la Intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Nuñez, en el mensaje que brindó en el marco del Primer Foro Urbano Asunción- Medellín organizado por el Consejo de Desarrollo de Asunción, CODEASU.

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El acto también contó con la presencia de su contrincante el candidato a intendente de la ANR por el cartismo Camilo Pérez (ANR, HC). Este último representa al mismo grupo que apoyó y mantuvo a Oscar “Nenecho” Rodríguez, intendente capitalino oficialista obligado a renunciar y procesado por corrupción.

En dicho foro, la CODEASU indicó a los aspirantes a la intendencia que quien asuma el gobierno de la Municipalidad de Asunción tras las elecciones del 4 de octubre heredará una comuna sumida en el caos y que la transformación urbana de la capital requerirá una inversión estructural de US$ 4.000 millones, un desafío financiero insostenible sin el concurso del Gobierno Nacional.

Invitada por los organizadores, Nuñez se comprometió con la iniciativa del Consejo denominada “7 Compromisos para Asunción”, ejes estratégicos que incluyen Modernización, finanzas y gestión municipal; movilidad urbana y transporte público; los barrios y la descentralización, la revitalización de los espacios públicos, el proyecto Franja Costera, la revitalización del centro histórico y un plan estratégico urbano para la capital.

Las cosas como son: hay responsables del caos

“El programa de gobierno de la Alianza Juntos por Asunción es coincidente con el compromiso que nos plantean y especialmente, con el compromiso de no resignarnos a tener una ciudad caótica, abandonada, porque quieren hacernos creer que debe ser nomás así, que tenemos mala suerte. No, hay que decir las cosas como son: hay un responsable y es la negligencia y la mala gestión de décadas; por ello las reformas son impostergables”, resaltó Nuñez.

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La opositora hizo una clara alusión al Partido Colorado, agrupación que administró Asunción 20 de los 35 años de vida democrática en Paraguay. El primer intendente de capitalino en la era democrática fue Carlos Filizzola (Alianza 1991-1996); luego Martín Burt (PLRA 1996-2001); Enrique Riera (ANR 2001-2006); Evanhy de Gallegos (ANR 2006-2010); Arnaldo Samaniego (ANR 2010-2015); Mario Ferreiro (Alianza 2015-2019) y Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) (2019-2025).

Núñez manifestó que tiene claros los desafíos en materia de modernización, de la revitalización del centro histórico con iniciativas para repoblarlo, teniendo además ejemplos de otras ciudades recuperadas como, especialmente, Medellín, en Colombia, cuyo reforma es claramente exitosa.

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Si Medellín se transformó, Asunción no está condenada

“Quiero hablar de Medellín, una ciudad conocida en el pasado por ser insegura, por segregar a sus poblaciones, pero que logró un renacimiento positivo. Si esa ciudad, teniendo las dificultades que afrontó, fue capaz de lograr una revolución positiva, a mí no me van a convencer que Asunción está condenada al abandono, que será para siempre un lugar lleno de basuras en las esquinas. Asunción tiene las condiciones, la gente, el trabajo y puede salir adelante”, enfatizó.

Invitó a los asistentes del foro a conocer su programa: “Las 20 medidas urgentes” que plantea en los primeros cien días de gobierno municipal, en caso de ganar las elecciones y el objetivo que busca cuando entregue el mandato municipal.

“Quiero copiar los principios que lograron rescatar a Medellín, trabajar con la gente que sepa lo que se tiene que hacer; planificación a largo plazo, inversión estratégica, planificación urbana, participación ciudadana, capacidad de trabajar con los vecinos, innovación en modelos de gestión. Quiero que al término de mi mandato me recuerden como la intendenta que volvió a hacer que Asunción funcione; que escuche a su gente y resuelva sus problemas”, finalizó.