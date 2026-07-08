Política
08 de julio de 2026 a la - 17:04

Emergencia en IPS: Senado demora dictamen y convoca a una reunión técnica

El Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) reorganizó su estacionamiento.
Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS)Gentileza, IPS

La Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado postergó el estudio del proyecto que busca declarar la emergencia del Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS y convocó a una reunión técnica con su presidente y el titular de Economía para precisar números y vías de financiamiento.

Por ABC Color

La Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores resolvió no emitir aún dictamen sobre el proyecto de ley que propone declarar el estado de emergencia en el Fondo de Enfermedad-Maternidad del Instituto de Previsión Social (IPS). En su lugar, el órgano asesor acordó convocar a una reunión técnica al presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, y al ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera.

La determinación se tomó durante una reunión ordinaria realizada en modalidad virtual, de acuerdo con lo informado por el director de la Comisión, abogado Carlos Zelaya, quien explicó que el objetivo es reunir “mayores elementos” para un análisis más preciso de la iniciativa legislativa antes de avanzar con una recomendación formal.

El proyecto en debate: emergencia, gestión excepcional y financiamiento

La propuesta que quedó en espera lleva por título: “Que declara estado de emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del Instituto de Previsión Social (IPS), establece medidas excepcionales de gestión y autoriza mecanismos de financiamiento”. Fue presentada por los senadores Juan Afara, Mario Varela y Alfonso Noria.

En términos operativos, el texto plantea otorgar al IPS facultades extraordinarias para responder con mayor rapidez a necesidades del sistema sanitario previsional. Entre los principales instrumentos contemplados figuran:

  • Adquisición directa de medicamentos, insumos y equipamientos críticos.
  • Importaciones directas para acelerar el abastecimiento.
  • Contratación urgente de personal médico, paramédico y de apoyo.
Isaías Fretes en traje oscuro y gafas, gesticulando mientras habla en un ambiente institucional con detalles de la bandera de Paraguay en el fondo.
Isaías Fretes discute en reunión del Senado sobre la declaración de emergencia en previsional.

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Un régimen excepcional para acelerar compras y obras

Otro punto central del proyecto es la creación de un régimen excepcional de contrataciones públicas, orientado a agilizar la adquisición de bienes, servicios y obras consideradas indispensables para el funcionamiento del sistema sanitario del IPS.

La Comisión, sin embargo, decidió detener el trámite legislativo hasta contar con información más detallada que permita evaluar el alcance práctico de esas medidas y sus eventuales efectos sobre el manejo institucional.

La situación financiera y cómo se cubrirá la emergencia

Según lo expuesto en la reunión, los legisladores subrayaron la necesidad de conocer con mayor precisión la situación financiera de la previsional y, en particular, de entender los mecanismos de financiamiento incluidos en la propuesta.

En ese apartado, el proyecto contempla varias vías:

  • Emisión de bonos del Estado
  • Empréstitos con organismos multilaterales
  • Uso de instrumentos financieros de corto plazo, incluidos adelantos del Banco Central del Paraguay

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