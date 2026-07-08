Peña inicia “cuenta regresiva” de su gestión en La Colmena con la promesa de instalar industrias japonesas

Durante su discurso, el presidente de la República, Santiago Peña, manifestó que, aunque lleva cerca de tres años de gestión, para él ya representa “más de la mitad del periodo”. Anunció de forma anticipada el inicio de su propia cuenta regresiva en el sillón de López.

Peña encabezó este miércoles un acto oficial en La Colmena, departamento de Paraguarí, donde oficializó la entrega de 23 viviendas sociales en el asentamiento San Miguel.

El jefe de Estado aprovechó el escenario para recordar su trayectoria política junto al actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, rememorando los inicios de ambos bajo el ala del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, entre 2013 y 2014.

Tras destacar que el departamento de Paraguarí ocupa un lugar especial en su corazón, Peña aseguró que su administración ha construido en este tiempo más viviendas que “en el doble del tiempo” de las gestiones anteriores. Destacó la efectividad tanto de las soluciones habitacionales subsidiadas como del programa Che Róga Porã.

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El “fruto” de los cuestionados viajes

En otro momento, Peña se defendió de las críticas recibidas por sus constantes viajes internacionales. Aseguró que su viaje oficial a Tokio, en mayo pasado, sirvió para elevar los lazos bilaterales a una “relación estratégica”, lo que dará frutos en agosto próximo con la llegada al país del príncipe heredero de Japón, con motivo de los 90 años de la inmigración japonesa.

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“Constantemente los medios me cuestionan cuando hago los viajes de trabajo; estoy seguro de que en poco tiempo vamos a ver aquí en La Colmena industrias que vengan a instalarse para generar fuentes de trabajo”, expresó.

El mandatario aseveró que no desea que los jóvenes de la zona migren para demostrar que son “guapos” en el extranjero.

“Antes los niños no desayunaban”

Haciendo un paralelismo entre el déficit habitacional, las necesidades básicas y el gobierno anterior, Peña reivindicó la implementación del programa Hambre Cero.

“Hace dos años y medio los niños del Paraguay no desayunaban, no almorzaban y no merendaban”, expresó.

Agregó que el acceso asegurado al plato de comida en las escuelas está transformando la realidad de las familias rurales del noveno departamento de Paraguarí.

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De dar clases en carpas al internet espacial en Ybycuí

Por último, el titular del Ejecutivo valoró la habilitación de una sala de conectividad con internet satelital en la escuela rural de la alejada compañía Cordillerita, distrito de Ybycuí. Denunció que, al asumir el poder el 15 de agosto de 2023, los alumnos de dicha institución daban clases bajo una carpa y en una zona totalmente aislada, sin señal celular de ninguna telefonía.

Gracias a una alianza técnica, el Gobierno instaló internet satelital de la firma Starlink, logrando inaugurar el servicio de conectividad mediante una videollamada sorpresa entre los estudiantes y el capitán de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Gómez.

“Llevamos la señal para cambiar la realidad de esos niños, padres y docentes”, concluyó.