Diputado Urbieta: se debe hacer una verdadera reforma en el IPS

El presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados y miembro de la Comisión de Justicia y Previsión Social, Arturo Urbieta Cuevas (ANR-HC), dijo que en el IPS se debe realizar una verdadera reforma.

“El sistema de salud se debe mejorar y para eso se debe hacer una verdadera reforma dentro del IPS”, aseguró.

También se refirió a las cargas horarias reducidas del personal de blanco. “Estamos trabajando en eso, ¿de qué te sirve reducir las cargas horarias de los profesionales, pero no se tiene recursos humanos para llenar el horario? Entonces vamos a mejorar el salario a esos profesionales”, concluyó.

“Nos perjudica”

Así respondió la ministra de Salud, María Teresa Barán, al ser consultada sobre el impacto que tiene en la cartera a su cargo la falta de medicamentos en el IPS. La titular de la cartera de Salud cumple una jornada de trabajo este jueves en el departamento de Concepción.

“Nos perjudica, le puedo decir con números porque los hospitales del sur y el de Coronel Oviedo, que están informatizados, prácticamente más del 30%, inclusive el 40% de los pacientes asegurados concurren a nuestros servicios”, explicó la ministra.

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Según el informe que maneja, los servicios utilizados por los asegurados del IPS en hospitales del Ministerio de Salud incluyen consultas, internaciones, laboratorios, cirugías, entre otros.

“Nosotros programamos la compra de insumos y medicamentos para nuestros pacientes. Entonces esta sobrecarga del 30% en el sistema de salud hace que probablemente en muchos de los lugares tengamos el quiebre de stock”, reveló.

Centro logístico

Este jueves se realizó, en el predio que ocupa en la ciudad de Concepción el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), la inauguración de un depósito para el almacenamiento seguro de productos químicos.

La obra fue financiada por la Gobernación de Concepción y tuvo un costo de G. 545.602.520.

El director general del Senepa, doctor José Montiel, dijo que esta infraestructura permitirá optimizar el almacenamiento y resguardo de equipos, materiales e insumos destinados a las acciones de vigilancia, prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores.

Además del departamento de Concepción, beneficiará a los departamentos de San Pedro, Amambay y Alto Paraguay.