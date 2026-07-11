Contraloría: Nakayama plantea hacer el vacío si cartismo avanza con intención de copamiento

Actualmente en el Senado se desarrolla el proceso de audiencia pública con los 49 candidatos a Contralor y Subcontralor de la República para el período 2026-2031 y por primera vez desde el fin de la dictadura y la creación de la Contraloría, podría darse que dos del mismo signo político que el del gobierno estén al frente de la institución de “control”.

Ante esto, el senador Eduardo Nakayama (Independiente) dijo que lo ideal hubiera sido respetar el pacto político democrático que rigió hasta el 2021, que era que el Contralor debía ser del signo contrario del partido en el gobierno. Sin embargo, también, reconoció que la realidad es que ahora el Partido Colorado y el oficialismo tienen números para imponer lo que se les antoje.

De hecho, en 2021 ya se rompió el acuerdo, al designarse al colorado y actual contralor Camilo Benítez Aldana y como subcontralor se designó al liberal Augusto Paiva (ambos aspirantes al rekutu), pero ahora se especula que ambos cargos los pretendería la ANR.

“Tenemos que hacer números también y ser realistas (desde la oposición) sobre qué es lo que se puede hacer", dijo Nakayama, reconociendo que posiblemente ahora les sea imposible exigir la Contraloría, pero advirtió que si la ANR llega al copamiento total, eso también les traerá consecuencias.

“Si el Partido Colorado decide por sí mismo decir: ‘No, nosotros vamos a poner otro contralor colorado y vamos a poner un subcontralor colorado también’. Ellos tienen los números para hacerlo. Ahora, tienen que atender si es que ellos van a quebrar el sistema de control, y si van a gobernar absolutamente solos, sin la oposición, nosotros tenemos que lógicamente analizar también otras cosas”, advirtió Nakayama.

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Hacer el vacío

Concretamente, planteó que si la idea es el copamiento, hay que sentar postura como oposición y no avalar con sus votos esta elección, es decir, hacer el vacío.

“Si eso pasa (el copamiento), la oposición lógicamente tiene que sentar una postura, que es lo que te decía. Nosotros tenemos que decir directamente: “Ah, bueno, que le elijan solamente ellos”.

Remarcó que esto más que un gesto meramente testimonial, es un mensaje para organismos internacionales que miran desde afuera, sobre todo para los inversores que tanto pretende el Gobierno de Santiago Peña y que buscan en un país sobre todo seguridad jurídica, ya que “si van a coloradizar hasta incluso el control o la auditoría, va a ser una pésima señal”.

Es una cuestión de imagen país

“Yo creo que eso tampoco le va a gustar mucho a los organismos internacionales que están mirando y siguiendo de cerca esto. Yo creo que ya es una cuestión también de imagen del gobierno. Nadie es estúpido. Si nosotros queremos mantener el grado de inversión, si queremos brindar seguridad jurídica y demás, esta va a ser una señal pésima”, alertó Nakayama.

En lo que refiere al proceso de elección de Contralor y Subcontralor, el cartismo y sus aliados tienen los números tanto en el Senado para “cocinar” las ternas, así como en Diputados posteriormente para imponer los candidatos que les plazca.