PLRA cambiará de imagen, construirá auditorio y tendrá imprenta

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) anunció hoy su nueva imagen institucional. El cambio más grande que la agrupación integrará a su propaganda es una estrella blanca y una bandera tricolor junto a la frase “Unidos para avanzar”. Diego Riveros, intendente de Caacupé y director Estratégico y de Política Comunicacional del PLRA, señaló que la intención es mostrar que la agrupación busca el bienestar de todos los paraguayos.

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Por otra parte, el titular partidario, Alcides Riveros, señaló que el cambio de imagen dentro del partido, hará que muchos estén a favor y otros en contra “pero lo importante es que empezamos el proceso”.

Salones climatizados

En cuanto a las reformas edilicias, el presidente del PLRA anunció que el caluroso y pequeño tinglado de la sede se convertirá en un salón auditorio climatizado en dos meses. Agregó que las obras iniciarán este 20 de julio y que los trabajos también incluirán construcciones para el instituto de formación y capacitación José P. Guggiari, y una sala de reuniones para la presidencia.

“Nunca tuvimos vergüenza de donde estamos, pero tampoco podemos seguir así. Tenemos que cambiar la imagen del partido y para cambiar la imagen del partido tenemos que empezar por eso”, agregó.

Anunció además que en 15 días el PLRA tendrá su propia imprenta para producir los materiales para los candidatos y una nueva página web de transparencia sobre la situación financiera que arrastran.

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En otro punto también dijo que el 18 de julio se realizará un seminario sobre “cómo ganar elecciones” en Caacupé con todos los candidatos a intendentes y concejales.

Sueña que un liberal lidere de la chapa

Riveros indicó que el partido busca ganar en 100 intendencias en octubre de 2026 lo que será la base para ganar las elecciones generales en 2028.

“Sé que ese sueño se va a hacer realidad. Ganar la presidencia de la República con un afiliado del Partido Liberal Radical Auténtico”.