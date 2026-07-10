PLRA: Con críticas al gobierno y la promesa de un partido “renacido”, liberales celebran aniversario

Las nuevas autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) conmemoraron hoy los 139 años de fundación de la agrupación con un acto frente al monolito fundacional sobre la Avda. Mcal. López y Yegros.

El acto fue encabezado por el nuevo presidente partidario, Alcides Riveros y los principales oradores fueron el vicepresidente del PLRA el diputado Antonio Buzarquis; la miembro del Directorio Olga Paredes y el diputado Pedro Gómez, titular de la Juventud Liberal Radical Auténtico (JLRA).

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Entre los invitados estaban la candidata a la intendencia de Asunción, Soledad Núñez, el senador Rafael Filizzola (PDP); la exsenadora Kattya González, y la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

Así también, los senadores Ever Villalba y Líder Amarilla, el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, el exvicepresidente de la República Julio Cesar “Yoyito” Franco, el expresidente de la República Federico Franco; y los exsenadores Blas Llano y Luis Alberto Wagner.

Los grandes ausentes fueron el liberocartista Dionisio Amarilla y el expresidente del PLRA, Efraín Alegre. En los discursos hubo fuertes críticas al gobierno pero no se mencionó a Santiago Peña, Horacio Cartes o “a la mafia”.

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Reformas ante la corrupción imperante, proponen

El diputado Pedro Gómez sostuvo que el PLRA ha renacido. Señaló que la agrupación fue fundada en 1887 bajo el nombre de Centro Democrático para enfrentar la corrupción y ofrecer reformas. Dijo que esa misma causa hoy convoca a los liberales ante la falta de salud y educación. Instó a sus afiliados a hacer gobierno desde el 2028.

Por su parte Olga Paredes dijo que durante la dictadura stronista (1954-1989) el régimen hizo creer a casi tres generaciones de paraguayos que no era posible el cambio y que la ANR es “dueña” del Estado. Sostuvo que por ello es tarea del PLRA erradicar esa educación y cultura stronista.

Antonio Buzarquis, vicepresidente del PLRA, también lanzó duras críticas al gobierno de Santiago Peña. Sostuvo que no hay libertad sin democracia y que no hay democracia sin soberanía. Por ello sostuvo que no existe soberanía cuando los destinos de nuestra nación se negocian y se deciden por corporaciones y gobiernos extranjeros.

Este gobierno no es autónomo ni soberano, afirma Buzarquis

Buzarquis agregó que un gobierno no puede ser autónomo, cuando “corre a pedir disculpas” por un tema deportivo, cuando no hay medicamentos en hospitales públicos y cuando no puede hacer un “centímetro cuadrado” de ruta sin deuda. Recalcó que este gobierno tampoco es soberano al no poder ofrecer una jubilación digna ni seguridad y que expulsa a sus pobres. Es un gobierno de grandes números y pocos resultados, manifestó.

Por su parte Alcides Riveros dijo que el PLRA vuelve a estar abierto a los que alejaron. “Vuelvan a su casa, el PLRA los necesita, el Paraguay los necesita”, dijo.

Las familias luchan para llegar a fin de mes, dice Riveros

En el punto más álgido de su discurso denunció que miles de jóvenes están pensando en abandonar el país porque no encuentran oportunidades, que familias enteras luchan cada día para llegar a fin de mes, y con productores que trabajan enfrentando dificultades sin olvidar a los emprendedores que generan empleo pero no tienen el acompañamiento necesario. Repudió que cada día los ciudadanos reclaman salud, educación, justicia e instituciones que funcionen. “Nosotros debemos hablar de esos problemas”, sentenció.

Afirmó que la unidad no es pensar todos igual sino poner el destino colectivo por encima de los intereses personales.

Agregó que el 4 de octubre el PLRA y la oposición no solo disputarán las elecciones municipales, sino el inicio de la transformación del país con miras a las elecciones generales del 2028.

Por ello, convocó a toda la estructura del PLRA a “ponerse en movimiento”. Indicó que para las internas partidarias del 2028, la agrupación debe estar fortalecida y modernizada sin perseguir enemigos en su interior, sino por fuera.

Subrayó que la ciudadanía los observa y que tienen el derecho a preguntar si el PLRA está preparado para gobernar, si son capaces de ponerse de acuerdo y si pueden construir una alternativa nacional seria. “Mi respuesta es ”sí“, si podemos, pero debemos demostrarlo con hechos”, sostuvo.

Añadió que el PLRA debe ofrecer soluciones a la ciudadanía y no vivir encerrado en sus locales partidarios solo pensando en las internas y en candidaturas.