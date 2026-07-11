Bachi Nuñez evidencia plan de copamiento colorado en la Contraloría

Esta mañana en conversación con ABC, el senador opositor Eduardo Nakayama (Independiente) había advertido como una posibilidad, durante el proceso de integración de ternas para Contralor y Subcontralor en el Senado, que el Partido Colorado pretendería designar a dos colorados, lo cual consideró un hecho grave y que debería motivar a la oposición hacer el vacío para no legitimarlo. Inmediatamente, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) salió a defender ese plan, supuestamente citando malos antecedentes con opositores.

“Ante las declaraciones del Senador Nakayama, que llama a la oposición a hacer el vacío si el cartismo propone contralor y subcontralor afiliados a la ANR, vale recordar la historia reciente de la Contraloría: De los últimos 5 Contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, sostuvo Bachi en su cuenta en X.

El mismo citó los casos de Daniel Fretes Ventre (PLRA), Óscar Rubén Velázquez Gadea (Unace) y José Enrique García (Avanza País), que afrontaron procesos penales tras sus respectivas gestiones. Bachi publicó el siguiente resumen sobre dichos casos:

Daniel Fretes Ventre (PLRA, 1995-2000): Condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una “máquina de lavar dinero”.

Óscar Rubén Velázquez Gadea (UNACE/PLRA, 2010-2015): Condenado a 4 años de cárcel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso “Secretaria VIP”.

José Enrique García Ávalos (Tercer Espacio, 2016-2019): Condenado en 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a un subordinado (caso Ivesur). Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado.

Según el cartista, con estos casos “la Contraloría perdió credibilidad”, cuando en realidad, dicho ente ahora en manos del colorado Camilo Benítez Almada no cuenta de mucha mejor reputación, ya que entre otras cosas, hace unos meses allanó el camino para blanquear al presidente de la República, Santiago Peña sin aclarar el origen de su repentina fortuna.

“Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transparente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de ‘copar’ la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana", alegó “Bachi” Núñez.

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Pide idoneidad, pero se olvida del caso Rivas

Bachi habla como si tuviera la altura moral para hacerlo, luego de que su voto y el de otros cartistas hayan puesto nada más y nada menos que al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al exsenador cartista y presunto “abogado mau” Hernán David Rivas.

Bajo su lógica, ningún colorado debería volver a ser gobernador de Presidente Hayes ya que su hermano y exjefe departamental, Óscar Venancio “Noño” Núñez está condenado por robar -según la justicia- unos G. 42.000 millones de fondos para la educación de los niños.

“Rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Paraguay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retardatarios de la oposición”, finalizó diciendo Bachi.

La otra contradicción es que la intención de copamiento la sustentan también en cálculos electorales ya que alegan que por tener mayoría en ambas cámaras pueden prescindir de la oposición, tal como lo hicieron en el JEM, en el Consejo de la Magistratura (CM) y otros espacios.