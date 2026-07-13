A practicar: Simulador de votación del TSJE ya trae intendentables y listas de alianzas

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), actualizó el simulador de votación con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre de manera a familiarizarse con los candidatos a los diversos cargos electivos.

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En las opciones, según el distrito, ya aparecen todos los candidatos oficiales a intendentes y concejales de los partidos políticos o alianzas.

De esta manera, el elector ya puede practicar su ejercicio del derecho al voto y familiarizarse con sus candidatos, especialmente en la lista de concejales. Asunción tiene 24 ediles, mientras que el resto de los distritos tiene entre 12 y 9 ediles en dichos colegiados.

Asunción: 4 intendentables y 10 listas de concejales

En el caso de Asunción, ya aparecen en el simulador de votación Camilo Pérez por la ANR, Sole Núñez por la Alianza Juntos Por Asunción, Rodrigo Franco Bukele’i por el PDC y Arlene Aquino por Patria Soñada. Todos ellos con sus respectivos colores seleccionados por sus respectivas agrupaciones.

Para el voto de miembros de la Junta Municipal, la capital tendrá un total de 10 listas y el orden de ingreso puede ser modificado gracias al voto preferente (lista desbloqueada).

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En el caso de Ciudad del Este, aparecen cinco candidatos a intendente, siendo los más fuertes Rigo Chamorro por la ANR y Dani Mujica, quien busca la reelección, por Yo Creo.

Recordemos que para integrar las listas de las alianzas opositoras, las opciones fueron conformadas con candidatos de varios partidos cuyas fotografías aparecerán juntas por primera vez.

A esto se suma que los candidatos a intendentes y concejales que en internas aparecían por un partido político, ahora podrían figurar con los nombres de sus respectivas alianzas.

Hasta el 7 de agosto pueden renunciar

La actualización del simulador de votación se da mientras la Justicia Electoral inicia el periodo de tachas y reclamos de candidatos.

Igualmente, se lanza poco antes del 16 de julio, fecha en que iniciará el periodo habilitado de propaganda electoral en todas las plataformas.

Las opciones en cada pantalla todavía pueden variar ya que recién el 7 de agosto se cumple el plazo final para que los candidatos puedan presentar renuncias o sustituciones.

Tanto el PLRA como Yo Creo y otras agrupaciones de la Tercera Fuerza buscan llegar a consensos y organizar encuestas en 31 distritos para que solo aparezca un candidato opositor. Recuerdan que el voto dividido puede dar más chances a la ANR.

El sitio web habilitado por el TSJE es simuladoroficial.tsje.gov.py,