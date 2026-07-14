Desde recolección de basura a prever obras para inversiones, urgen a Soledad Núñez

La candidata a la intendencia por la Alianza Juntos por Asunción Soledad Nuñez mantuvo una reunión con miembros de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), encabezados por su presidente, Gustavo Lezcano.

En la ocasión, se analizaron las principales dificultades que afectan a supermercados, comercios e inversionistas en Asunción.

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Los representantes de CAPASU señalaron la necesidad de avanzar hacia una administración municipal más ordenada, eficiente y previsible.

Entre los principales desafíos mencionaron la falta de claridad en las normas, las jurisdicciones y los mecanismos de control, así como la limitada capacidad institucional para responder de manera oportuna a las necesidades del sector privado.

También plantearon la importancia de contar con una atención especializada para los grandes contribuyentes, mediante la creación de una oficina destinada a acompañar, coordinar y agilizar los trámites municipales.

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Otro de los temas abordados fue la necesidad de generar mejores condiciones para incentivar la apertura de supermercados y otros negocios en Asunción.

Ni obras y menos fumigación, en la actualidad

Los participantes manifestaron su preocupación por la escasa previsibilidad para la realización de inversiones y obras, la falta de garantías jurídicas y las deficiencias en la prestación de determinados servicios municipales.

En particular, señalaron que el servicio de recolección de residuos no es confiable ni constante y destacaron la necesidad de reformar y mejorar los servicios de fumigación.

Sole prometió trabajar con transparencia y gestión

Por su parte, Soledad Nuñez asumió el compromiso de construir una Municipalidad confiable, moderna, eficiente y profesional, que coloque a la ciudadanía en el centro de su gestión.

En ese sentido, expresó que una de sus prioridades será simplificar y agilizar los trámites, reducir la burocracia y brindar respuestas claras y oportunas.

Asimismo, propuso la conformación de una mesa de trabajo permanente con el sector privado, orientada a proteger y fomentar las inversiones, promover la creación de empleos y avanzar hacia una ciudad más competitiva.

También planteó la creación de una Agencia de Inversiones que acompañe a emprendedores, empresarios e inversionistas, facilite los procesos administrativos y contribuya al desarrollo económico de Asunción.

El encuentro reafirma el compromiso de Soledad Nuñez de mejorar la relación entre la Municipalidad y el sector privado, fortalecer los servicios municipales y generar un entorno favorable para las inversiones, el empleo y el crecimiento de la ciudad.