Firman el memorando ALAS, un avance hacia el “cielo único sudamericano”

Mediante un pacto, refrendado en el Palacio de Gobierno, las máximas autoridades aeronáuticas de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, firmaron el Memorando de Entendimiento ALAS (Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana para el Desarrollo del Cielo Único Sudamericano) que busca emular el modelo del “cielo único europeo” para derribar las barreras físicas en el transporte aéreo regional.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa no solo moderniza las relaciones bilaterales, sino que establece un grupo de trabajo ejecutivo, que será presidido por Paraguay a través de la Dinac.

El nacimiento del “cielo único sudamericano”

Durante el acto de apertura, el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, calificó la jornada como un “histórica” que busca consolidar un mercado aerocomercial más competitivo, abierto y eficiente, sin perder de vista la soberanía y las leyes de cada país.

Estos instrumentos introducen un sistema de rutas abiertas y la ampliación de los derechos de tráfico hasta la séptima libertad del aire para pasajeros y carga, lo que multiplicará exponencialmente las opciones de viaje en la región.

¿Qué significa en la práctica para el pasajero?

Para comprender el impacto real de este convenio, el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Tomé Barros Monteiro da Franca, ofreció un ejemplo de cómo operará la recién adquirida séptima libertad del aire:

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“Hoy en día, una aerolínea paraguaya como Paranair solo puede realizar rutas de Paraguay a Brasil y viceversa. Con este nuevo acuerdo, la firma paraguaya podrá operar, por ejemplo, un trayecto internacional directo entre Río de Janeiro y Buenos Aires, o enlazar Bariloche con São Paulo sin necesidad de que el vuelo se origine o termine en Paraguay”.

Del mismo modo, las aerolíneas argentinas y brasileñas ganan la potestad de operar vuelos directos cruzados entre los distintos territorios firmantes.

El ministro brasileño añadió que el objetivo a mediano plazo del grupo de trabajo es alcanzar la “novena libertad” (la máxima libertad del aire), lo que permitiría el cabotaje pleno; es decir, que una aerolínea extranjera pueda realizar vuelos domésticos internos entre distintas ciudades de otro país sudamericano (por ejemplo, que una aerolínea paraguaya cubra una ruta interna entre São Paulo y Río de Janeiro).

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Asunción, la “piedra basal” de un nuevo hub regional

Consultado sobre el potencial geopolítico de Paraguay, el subsecretario de Transporte Aéreo de Argentina, Hernán Gómez, fue categórico al afirmar que Asunción reúne las condiciones ideales para constituirse en un nodo de distribución de vuelos (hub):

“Técnicamente, la República del Paraguay tiene todas las condiciones para ser un hub. Si uno mide las distancias geográficas entre Asunción y São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile o Lima, se nota su ubicación estratégica. Sin embargo, la construcción de un hub requiere un marco regulatorio que lo sostenga: una política de cielos abiertos. Este memorando es la piedra basal para que Asunción logre consolidarse como tal con el correr del tiempo”.

Gómez comparó este paso con los cimientos que se colocaron en Europa hace unas décadas antes de alcanzar el modelo actual que unificó no solo la aviación, sino también las fronteras migratorias.

Sin burocracia y con liderazgo paraguayo

Ante la consulta sobre la posible creación de un ente regulador supraracional, las autoridades aclararon que no se busca añadir cargas burocráticas al sistema.

El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, recordó que mientras en Argentina, Brasil y Chile las funciones de regulación y explotación de aeropuertos están divididas en entes autónomos, en Paraguay la Dinac continúa ejerciendo ambos roles.

Por su parte, Hernán Gómez aclaró que el equipo de ALAS no será una superestructura costosa. “No queremos crear comisiones burocráticas, sino sumar acciones específicas desde las agencias que ya tenemos. Se conformará una comisión de carácter ejecutivo para dar impulso práctico, y todos los países hemos acordado que el liderazgo de esta comisión ejecutiva esté en manos de Paraguay, liderado por la Dinac”, remarcó.

Un espaldarazo para el turismo y la economía

El ministro de Turismo de Brasil, Gustavo Costa Feliciano, celebró el acuerdo destacando que el turismo es un motor social indiscutible que genera empleo rápido y distribución de riqueza a todo nivel.

“La conectividad y el transporte de pasajeros es uno de los vectores que dinamizan la economía. Este acuerdo nos traerá más vuelos, más frecuencias, más destinos y mejores tarifas, beneficiando no solo al gran empresario hotelero, sino también de manera directa a la camarera del hotel o al mozo del restaurante”, concluyó el funcionario.

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