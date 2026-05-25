Dinac: Eliminación de comisión en pasajes busca que viajar en avión “no sea un privilegio”

La ley que fue promulgada esta semana por el presidente Santiago Peña que deroga el inciso f del artículo 33 de la Ley N.º 2828 de Turismo, vigente desde 2005, obligaba a las compañías aéreas a abonar una comisión mínima sobre cada boleto vendido en Paraguay.

Sobre el nuevo panorama que se visualiza para el sector aeronaútico, ABC Color conversó con Nelsón Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quien señaló que el principal efecto inmediato de la medida será brindar mayor previsibilidad a las aerolíneas para proyectar inversiones de largo plazo. “La eliminación de esta carga otorga, por sobre todo, seguridad y previsibilidad en las proyecciones de negocio de largo plazo de las aerolíneas”, afirmó.

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Según explicó, la reducción de costos y la menor intervención estatal en la cadena comercial pueden derivar en tarifas más competitivas, aunque aclaró que el impacto final dependerá del comportamiento del mercado. “Un Estado que deja de intervenir innecesariamente en la cadena comercial genera condiciones reales para tarifas más competitivas”, resaltó.

Más vuelos, mejores horarios y mejores servicios

El presidente de la Dinac afirmó que la eliminación de costos regulatorios también puede traducirse en mejoras operativas para los pasajeros. Explicó, en ese sentido, que cuando se reducen costos operativos o se eliminan amenazas regulatorias, las aerolíneas pueden invertir y proyectarse a largo plazo.

Además, un escenario de mayor competencia obligará a las compañías a mejorar sus estándares, según lo acotado. “Para el pasajero, esto se traduce en más vuelos disponibles, horarios más convenientes y mejores servicios”, afirmó.

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En ese sentido, defendió el concepto de “desregulación inteligente” como herramienta para fortalecer el sector, ya que la misma “no solo contribuye a abaratar costos, sino también a elevar estándares y brindar la seguridad jurídica que el sector necesita para crecer”.

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Dinac: El acceso al transporte aéreo no puede ser un privilegio

Por otro lado, Mendoza indicó que desde la Dinac esperan que la eliminación del 6% ayude a alinear el mercado paraguayo con estándares internacionales y favorezca una mayor competencia. “Esperamos ver mayor competencia, más opciones para el pasajero y tarifas más accesibles”, reiteró.

En ese contexto, remarcó que el objetivo es ampliar el acceso de los paraguayos al transporte aéreo. “El acceso al transporte aéreo no puede ser un privilegio; debe ser una herramienta de movilidad real para todos los paraguayos”, resaltó.

Nuevas rutas y conversaciones con aerolíneas

Consultado sobre la posibilidad de nuevas conexiones internacionales, Mendoza confirmó que existen negociaciones avanzadas con operadores interesados en ampliar operaciones en Paraguay. “Esta medida es una señal clara al mercado internacional: Paraguay es un destino competitivo y el Estado no impone trabas innecesarias al comercio”, aseguró.

Entre las rutas analizadas mencionó conexiones consideradas de alto valor estratégico y contó que hay conversaciones avanzadas con operadores que evalúan retomar o ampliar operaciones en el país, como por ejemplo, Asunción-Miami.

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A criterio del titular de la Dinac, una mayor presencia de aerolíneas beneficiará directamente a los usuarios, al representar “más competencia, más opciones y mejores precios”.

“La conectividad aérea es infraestructura económica”

De acuerdo con lo explicado, la medida de referencia trasciende al sector aeronáutico y forma parte de una estrategia de desarrollo nacional basada en la conectividad, pues la conectividad aérea es infraestructura económica.

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En esa línea, la experiencia indica que cada nueva ruta internacional tiene impacto directo en turismo, inversiones y negocios. Es decir,produce un efecto multiplicador sobre la economía local. “Un extranjero que llega directamente al país aporta divisas que dinamizan hoteles, comercios y servicios locales”, dijo el titular de Aeronáutica Civil.

Finalmente, aseguró que la decisión está alineada con la visión del Gobierno de posicionar a Paraguay como un país más competitivo. “Esta medida no es únicamente aeronáutica; es también una decisión de desarrollo nacional alineada con la visión del presidente Santiago Peña de construir un Paraguay más conectado y competitivo ante el mundo”, puntualizó.