Hambre Cero: proponen subir al 40% la compra de producción nacional

En una conferencia de prensa este martes en el Congreso Nacional, el senador Colym Soroka (ANR, Partido Colorado) y representantes de gremios de productores agrícolas anunciaron la próxima presentación en el Parlamento de un proyecto de ley que plantea elevar de forma gradual el porcentaje mínimo de producción nacional en los próximos llamados licitatorios del programa de alimentación escolar Hambre Cero del Gobierno.

El senador Soroka explicó que el proyecto que planea presentar en la Cámara Alta del Congreso eleva el porcentaje mínimo de producción nacional que debe incluirse en el llamado licitatorio de Hambre Cero del 10 por ciento actual hasta el 40 por ciento.

Específicamente, el proyecto plantea elevar primero ese porcentaje al 20 por ciento en 2027 y llegar al 40 por ciento mínimo en 2028.

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El legislador colorado dijo que su proyecto será presentado con urgencia, luego de que trascendiera que el Gobierno planea adelantar el llamado licitatorio de Hambre Cero para el periodo 2027-2030.

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“Queremos que la agricultura familiar esté presente en ese itinerario”, dijo.

“La producción ya no es un impedimento”

Tanto el senador Soroka como los representantes de los gremios productores que lo acompañaban coincidieron en señalar que los agricultores que se dedican al rubro familiar han demostrado tener la capacidad de producir la cantidad de alimentos necesaria para llegar al 40 por ciento que pretenden establecer por ley.

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“La producción ya no es un impedimento, estamos capacitados para producir lo requerido en calidad y cantidad”, dijo el parlamentario.

El senador agregó que, además de elevar el porcentaje de adquisición de productos nacionales, el proyecto de ley plantea también modificar el método de comercialización, proponiendo que las compras se realicen a través de comités, asociaciones o cooperativas de productores en todo el país.