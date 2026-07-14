Luque: Avanza plan de unificar al intendentable opositor

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, convocó ayer por segunda vez a los candidatos a intendente de Luque el concejal Manuel “Manolo” Achucarro Gill (PLRA - Lista 2), su colega la edil liberal Belén Maldonado (Alianza - Lista 3) y el excapitán de la Selección Paraguaya José Luis Chilavert (Alianza - Lista 5).

Lea más: Video: concejala increpa a Peña por el viaducto de Luque

Los aspirantes a la intendencia volvieron a expresar su predisposición a unificar la candidatura opositora pero todavía no se define la metodología a ser utilizada, ni la fecha de la medición.

Lea más: Chilavert felicita a Santi Peña y pide a Calé que sea travesti

La fecha límite es el 7 de agosto, plazo final que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) permite para aceptar renuncias de candidatos o pedidos de sustituciones y para que estos no aparezcan en la pantalla de votación en los comicios municipales del 4 de octubre.

Unidad contra el candidato cartista

El objetivo de la oposición es no dividir los votos frente al candidato del cartismo y del Partido Colorado, Hugo “Hugui” Farías. El intendente saliente es Carlos Echeverría (ANR) quien ocupa el sillón municipal desde hace dos periodos, electo por primera vez en 2015 y reelecto en 2021.

En la interna del PLRA, el concejal Achucarro Gill venció al exintendente César Meza Bría (1996-2001 y 2010-2015).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Maldonado también es concejal electa por el PLRA pero ella decidió competir por fuera de su agrupación en la alianza Luque Democrático.

A su turno Chilavert, exguardameta del Sportivo Luqueño, Vélez Sarsfield y otros clubes, fue candidato presidencial en 2023 por el Partido de la Juventud.

Belén Maldonado informó que tras la segunda reunión, se acordó para mañana un tercer encuentro entre técnicos de los tres candidatos a fin de avanzar en la metodología a ser implementada para elegir al candidato único de la oposición en Luque.