Posible unidad opositora en Luque, tras poco avance de candidatura liberal

“Hoy, como candidato del PLRA, compartí un ameno café y una enriquecedora conversación con la concejala Belén Maldonado. Dialogamos sobre ideas, coincidencias y el camino hacia la unidad, convencidos de que, trabajando juntos, podemos construir la ciudad que todos los luqueños soñamos. Seguimos con las puertas abiertas al diálogo con todos quienes deseen sumar para el futuro de Luque”, posteó en sus redes sociales Manuel Achucarro ayer.

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Este encuentro se da luego de que el concejal liberocartista no asistiera a la primera convocatoria realizada por los intendentables Belén Maldonado (Alianza Luque Democrático) y José Luis Chilavert (Alianza Luqueños Unidos) hace diez días atrás.

Aparentemente, la candidatura de Manuel Achucarro no estaría pasando por una buena situación, pues tras ganar por un bajo margen a César Meza Bría en las internas liberales, no recibió el apoyo de varios líderes liberales locales como esperaban.

Incluso hasta la fecha, Achucarro solo se reunió con ex candidatos a intendentes liberales y concejales que obtuvieron un poco más de 200 votos, y fue hasta el Senado en donde solo se reunió con la liberocartista Noelia Cabrera. Hasta la fecha no tuvo un respaldo público del nuevo titular del Partido Liberal Alcides Riveros.

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Su padrino político en la ciudad es el diputado liberocartista Rodrigo Blanco, quien es sumamente cuestionado por los luqueños por aparentemente pactar con el oficialismo colorado, así como lo hizo Achucarro durante todo su periodo como edil.

En contra partida, la concejal Belén Maldonado, quien mantuvo una postura opositora en la Junta Municipal, estaría recibiendo el apoyo de los dirigentes liberales de peso y, junto con el ex arquero José Luis Chilavert sí ya se reunieron con el presidente del PLRA.

Al respecto, la concejal Maldonado indicó que la reunión fue la primera con Achucarro y que se aguarda la presencia de Chilavert, quien está de viaje, para continuar con la conversación con el objetivo de recuperar la Municipalidad de Luque tras once años en manos coloradas.

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Agregó que Achucarro le manifestó que está de acuerdo con la medición en la intención de votos y que se deben sentar a acordar la metodología los tres intendentables opositores.

Lanzamiento de candidatura

Mientras la oposición sigue sin sellar la unidad en Luque, los candidatos a concejales ya están trabajando por sus candidaturas y ayer Mario Esquivel presentó la suya con respaldo de Maldonado y la senadora Esperanza Martínez.

También el cartista Hugo Farías candidato a intendente de Luque por el Partido Colorado selló la unidad granítica con todos los sectores colorados y se fortalece rumbo al 4 de octubre.

Similar postura tuvieron los candidatos a concejales colorados, quienes ya están unidos.