“Montanaro se reencarnó”, dice Filizzola a Villate por tildar de “comunista” a un periodista

Actualmente la Fiscalía abrió una investigación penal por “La Red Desinformante” y “Campaña Sucia”, que trata de un esquema de ataques a la prensa libre y a referentes opositores al Gobierno mediante pautas de fake news en redes sociales y páginas web que levantó sospechas del uso de fondos públicos para las mismas, ya que el propio Gobierno también pautó publicidad de varias instituciones mediante la misma empresa.

A esto se sumó un contrato con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al que accedió ABC Color que Gustavo Villate no informó en su última reunión de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional y que en entrevista dijo que los mismos no se informan porque no corresponden a fondos manejados por el Mitic, pese a que sean fondos provenientes de la misma cartera de Estado que entrega al PNUD para que este los administre.

En la misma entrevista, Villate, al ser consultado por qué no informó al Congreso de estos contratos, en un intento de desviar la atención tildo de “comunista” a Leonardo Gómez, periodista que lleva la investigación adelante, y lo acusó de hacer una “campaña sucia” contra el Gobierno.

Para el senador del PDP, Rafael Filizzola, el ministro del Interior de la dictadura de Alfredo Stroessner, Sabino Augusto Montanaro, conocido por denuncias de persecución, captura, tortura y asesinato de comunistas y opositores, reencarnó en Villate.

“Volvimos a la prehistoria. ¿Y qué importa si es comunista? Yo no sé de qué ideología es, pero no importa. Es un periodista que está haciendo un trabajo serio, que pide informes, que pide transparencia y ¿qué responde Villate? Así como no nos respondió nada a nuestros pedidos de informes. Dice ‘No, no, no, él es comunista’. ¿Y qué tiene que ver que sea liberal, que sea socialdemócrata, que sea lo que sea? Montanaro se reencarnó, Montanaro les decía a todos, todos los que le criticaban al gobierno ‘es ese social, este comunista’“, criticó.

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Villate intentó desacreditar investigación en vez de transparentar fondos

Filizzola criticó que cuando se le pidió transparencia a Villate sobre su gestión y sobre el uso de los fondos de la institución, este salió a decir algo que calificó como “una burrada”.

“No ha de tener dos neuronas conectadas para decir una burrada tan grande, en vez de dar lo que se le pide, informes. Siempre huyendo de dar la información. No da información, no responde en nada, porque no tiene nada que responder, usaron plata para perseguir, usaron plata pública para perseguir a los periodistas”, concluyó el legislador.