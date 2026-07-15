Mitic: Según Chase, denuncia sobre millonaria pauta estatal es un “relato político”

En su intervención, el legislador cartista afirmó que existe un intento deliberado de “fabricar un relato” mediante la mezcla de cifras correspondientes a distintos programas y fuentes de financiamiento, con el objetivo de instalar una percepción negativa sobre la administración de Santiago Peña.

“Para el relato político suma. Esto no es investigación, es una manipulación política de la información pública, que trata oficialmente de instalar una posición política en los medios de comunicación”, sostuvo Chase ante el pleno.

El senador aseguró que las cifras oficiales muestran una reducción del gasto en comunicación gubernamental respecto al periodo anterior.

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Para Chase, la controversia surge porque algunos sectores incorporan dentro del cálculo recursos provenientes de un convenio con Itaipú que, según argumentó, pertenece a otra institución, cuenta con una fuente de financiamiento distinta y responde a un marco jurídico diferente.

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“No hay ninguna forma de contradecir esos números, a no ser que se busque construir un relato que trata deliberadamente de fabricar otros números a través de un convenio con Itaipú”, afirmó.

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Según explicó, el promedio de inversión en comunicación del gobierno anterior alcanzó G. 15.427 millones, mientras que en la actual administración asciende a G. 2.800 millones, cifras que, a su criterio, “no pueden ser contradichas”.

Indicó que los números son contundentes: “lo único que aumentó es el esfuerzo de algunos por distorsionar la verdad. No se combate al gobierno con operaciones, se lo combate con la verdad porque o si no, no se puede instalar la mentira. Porque cuando hay que mezclar funciones, instituciones, presupuesto, convenios, queda demostrado que esto es un relato, no es una realidad”, dijo.

“Los hechos primero y el relato después”

Durante su discurso, el líder oficialista cuestionó además el tratamiento que, según él, algunos medios de comunicación dan al tema.

Afirmó que la ciudadanía merece información oficial: “Hay que respetar a la ciudadanía y no engañarla con datos falsos, no manipularla y convertir la información en un instrumento de confrontación política”, expresó.

Finalmente, remarcó que el Gobierno debe ser cuestionado con hechos y no mediante lo que calificó como “operaciones”. “Nosotros defendemos algo muy simple: los hechos primero y el relato después. La verdad puede ser incómoda para algunos, pero siempre termina imponiéndose”, concluyó.

La polémica se da tras revelaciones sobre convenios del Mitic

Las declaraciones de Chase se producen en medio de cuestionamientos surgidos tras conocerse la existencia de un convenio entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Itaipú Binacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por US$ 7 millones.

De acuerdo con documentos oficiales divulgados recientemente, el acuerdo contempla los proyectos “Fortalecimiento de los medios del Estado” y “Apoyo a la estrategia comunicacional de las acciones del Estado Paraguayo”, financiados mediante el Convenio Nº 4500076699/2024.

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Las revelaciones indican que el Mitic habría omitido informar al Congreso sobre este esquema de financiamiento al responder pedidos de informes realizados en junio de 2026, en los que aseguró que no administraba pautas digitales fuera de los procedimientos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La documentación también muestra que los proyectos contemplaban campañas en medios digitales, medición del alcance de las publicaciones e incluso la contratación de influencers, además de que parte de las ejecuciones coincidieron con contrataciones de la empresa Coeficiente SRL, que también figura en otros convenios relacionados con la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY).

Entre 2023 y 2026, el convenio previó una inversión total cercana a US$ 6,76 millones, con una ejecución creciente durante 2025 y 2026.