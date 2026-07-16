Jesús de Tavarangüe: Testigo confirma en juicio ejecución de obras chapuceras

El arquitecto Juan Villalba, quien realizó un peritaje de seis obras a pedido de la Junta Municipal y la intendenta interina Idilia Peralta (ANR), declaró en el juicio que afronta el jefe comunal Víctor Garay (ANR) que las obras presentan varias deficiencias técnicas, debido a que no se hicieron previendo el tipo de suelo húmedo y con pendiente.

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El profesional indicó que trabajó durante una semana recolectando datos de seis obras municipales entre las que se encontraron la apertura de caminos, empedrado, tanques elevados y la reparación de una escuela, donde pudo afirmar que algunas se hicieron de manera chapucera y que detectó diferencias en los costos.

Explicó que cuando solicitó los documentos técnicos no le proporcionaron. Dijo que no encontró el proyecto de la obra, documentos de seguimiento, fiscalizaciones o presupuestos.

El testigo manifestó que el único elemento documental con que contó fue la pericia realizada por los técnicos de la Contraloría General de la República, documento que también está como documental en el juicio.

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“En mi verificación solo encontré el empedrado, no así la canalización a cielo abierto, dársenas para peatones y paradas de buses. Eso se debe hacer urgente para preservar el empedrado porque hay zonas de esterales y bajadas de agua”, dijo Juan Villalba.

El intendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay (ANR) está acusado por presunta lesión de confianza por un supuesto perjuicio de G. 2.440 millones en el periodo fiscal 2022 de los fondos especiales otorgados a los municipios para obras y preservar el patrimonio cultural por las leyes 5255/14 y 6145/18.

Garay intentó buscar su reelección; sin embargo, en las internas coloradas tuvo un fuerte rechazo ciudadano por lo que su periodo municipal culmina en noviembre próximo.