Jesús de Tavarangüé: Intendente acusado recibió paliza electoral y frenaron su deseo al rekutu

Víctor Garay (ANR) está acusado por la supuesta lesión de confianza al haber causado un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Jesús por G. 2.443 millones, según el Ministerio Público.

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El político colorado está chicaneando desde hace varios años su proceso judicial para evitar el juicio oral y en estas condiciones se presentó a las internas municipales del Partido Colorado. Si bien estaba bajo las carpas cartistas, ya su candidatura no fue aprobada por el Comando Nacional cartista y se resignó con inscribirse con el movimiento independiente “Acción Colorada por el Progreso de Jesús”.

De esta manera Víctor Garay se midió en las urnas el pasado 7de junio con el candidato cartista Christian Brítez y perdió estrepitosamente. Según el resultado final, tras el conteo de las diez mesas, Garay solo obtuvo 923 votos y acumuló el 35 por ciento del total, mientras que Brítez recibió 1.573, lo que representó el 61 por ciento del total.

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La acusación fiscal

Según la acusación, Víctor Garay habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la comuna por G. 2.443.432.795 durante la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de aportes especiales en el ejercicio fiscal 2022.

El Ministerio Público sostiene que el acusado realizó “el pago de cheques a personas que no han realizado ningún servicio al municipio, pagos realizados sin la documentación correspondiente que justifique las erogaciones”.