Mirtha Fernández: Evidencias de la Fiscalía confirman pago por obras fantasmas

La actual intendenta Mirtha Fernández, quien busca ser electa concejal de Valenzuela, afronta un juicio por un presunto daño patrimonial de G. 1.199 millones durante su gestión 2019, y en prosecución de la diligencia, el Ministerio Público presentó hoy las evidencias recolectadas durante la investigación, donde se confirmó que las firmas de los documentos corresponden a los acusados.

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El juicio que se inició el 25 de febrero pasado y donde está procesada Mirtha Fernández y otras seis personas prosigue con la presentación de documentales. En la siguiente jornada, un perito quien estuvo a cargo del análisis documental y de las firmas presentará su informe ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Jazmín Cáceres (presidenta), Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

La siguiente fecha del juicio está marcada para el jueves 9 de julio a las 08:00.

Antecedentes

Según los antecedentes, la intendenta Mirtha Fernández y el tesorero municipal Christian Flecha se asociaron con funcionarios de la comuna y constructores para obtener facturas y justificar ante la Contraloría General de la República (CGR) el uso del dinero del Fonacide. De esa forma los documentos se encontraban dentro de las normativas legales para seguir recibiendo transferencias del Ministerio de Hacienda en el 2020.

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Sin embargo, el descubrimiento se dio cuando los concejales colorados Fabián Flecha, Giraldina Núñez, Néstor Cantero y Mario Ávalos, verificaron los documentos publicados por la CGR y luego comenzaron a recorrer las supuestas zonas de las obras, encontrándose con que no existían. Es decir, se trataba de “obras fantasmas” que costaron G. 1.199 millones a la Municipalidad de Valenzuela.

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Según la investigación fiscal, la red de corrupción estaría conformada por la intendenta y el tesorero que firmaba los cheques a nombre de Liz Fleitas (representante legal de MLF Constructora) y Blásido Candia (representante legal de BC Constructora). Estas firmas serían las empresas ejecutoras de las obras.

Mientras que el encargado de “supervisar” y dar el visto bueno de los trabajos era el funcionario municipal Elvis Ramón Balbuena. También estuvieron involucradas, las secretarias municipales Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes procesaban la documentación así como Sergio Flecha, funcionario municipal (hermano del tesorero), encargado de recibir el dinero de los cheques a nombre de Carlos Samudio y Aníbal Samudio, miembros de las constructoras.

El Ministerio Público también detectó que César Muñoz, de BC Construcciones, endosó cheques al tesorero y, además, el Presidente del Comité Agrícola de Valenzuela, Inocencio López, endosó cheques para BC Constructora.

Mirtha Fernández y otros cinco funcionarios municipales también fueron imputados por lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 300 millones durante la gestión 2022.