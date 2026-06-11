Intendentas averiadas pasan internas y van por la Junta Municipal

La acusada Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela, quien está en frente de la administración municipal desde diciembre del 2010, fue la precandidata a concejal más votada de la lista única liberal con 384 votos, mientras que el segundo solo obtuvo 87 votos.

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Mirtha Fernández está en pleno juicio por una presunta tragada de G. 1.199 millones durante su gestión 2019 y también está imputada en otra causa por presunta lesión de confianza por G. 300 millones de su gestión 2022.

Sin embargo, a pesar de su nefasta gestión y su actual juicio, su nueva imputación, el Partido Liberal de manos del líder del movimiento Diálogo Azul Dionisio Amarilla, fue incluida en la lista de concejales, mientras que su hermano Manuel Fernández será candidato a intendente.

Manuel Fernández deberá competir el próximo 4 de octubre con Luis Cantero (ANR-HC), candidato a intendente del Partido Colorado.

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Chicanea para evitar juicio

En la vereda del frente, el Partido Colorado también presenta en sus filas como candidata a concejal número uno en Quyquyhó a Patricia Corvalán (ANR-HC), actual intendenta y esposa del violento diputado cartista Esteban Samaniego.

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Patricia Corvalán está acusada por una presunta lesión de confianza de G. 1.108 millones durante la gestión de su esposo Esteban Samaniego como intendente en el 2017.

La cartista junto a otras 13 personas incluyendo su suegra Blanca Álvarez viuda de Samaniego y la actual candidata a intendente Mercedes Medina Yegros están acusadas, sin embargo, recurren a diversas chicanas para evitar que la causa vaya a juicio oral y público.

Patricia Corvalán, a pesar de las irregularidades administrativas, ingresó en el primer lugar en la lista de concejales del Partido Colorado y recibió 554 votos.

De esta manera tanto Mirtha Fernández como Patricia Corvalán continúan en carrera rumbo a obtener una banca en la Junta Municipal de sus ciudades el próximo 4 de octubre y seguir aferrada al dinero de los contribuyentes.