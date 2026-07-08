Senador Oviedo desempolva pedido de informes sobre acuerdo militar con EE.UU.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores se dio entrada al Proyecto de Resolución “que reitera el pedido de informe al Poder Ejecutivo-Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) sobre el Acuerdo del Estado de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), firmado con Estados Unidos de América”, presentado por el senador José Oviedo (YoCreo).

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara Alta aconseja la aprobación con modificaciones. Ahora se espera que la iniciativa figure en el orden de día de la sesión ordinaria del Senado, decisión que corresponde a la Mesa Directiva.

Con la reiteración del pedido, salta a la luz la posición de la Cancillería nacional, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, de no responder a la Cámara Alta, según el documento.

Está en pleno vigor desde marzo pasado el acuerdo SOFA, entendimiento que firmó el gobierno de Santiago Peña con la administración Donald Trump de Estados Unidos de América (EE.UU.).

El documento regula la presencia de personal militar estadounidense en Paraguay. Mediante el SOFA con el citado país del Norte, el Comando Sur norteamericano, brindará capacitaciones e implementos a nuestro país.

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Actualmente, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Defensa Nacional, la cooperación de EE. UU. en el marco de SOFA, supera los US$ 32 millones.

La cooperación norteamericana contempla los programas: Resiliencia y Seguridad Fluvial; Respuesta a Crisis y Contingencias y Ciberdefensa y Ciberseguridad.

La asistencia está destinada a iniciativas de fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, refiere un informe oficial.

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Promulgación exprés

Sin demora, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley SOFA el pasado 11 de marzo, durante una visita a Chile. La suscripción fue ante la presencia del Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau. La Cámara de Diputados sancionó la cooperación el 10 de marzo de este año.

El documento bilateral, refrendado el 15 de diciembre pasado en Washington DC, concede a los militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados.

Esto último ha generado el rechazo de la oposición, que alerta de una posible pérdida de soberanía del país suramericano. En todo momento, el presidente Santiago Peña y el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, negaron que el documento implicase la entrega de la soberanía y la instalación de bases militares de EE.UU.

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“Inmunidades, no impunidades”

En su momento, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, defendió el alcance del acuerdo SOFA y aseguró que el convenio “habla de inmunidades, no impunidades”.

El diplomático destacó que la relación entre Estados Unidos y Paraguay se sustenta en valores democráticos compartidos e intereses comunes. “Conversamos todo el horizonte de la alianza estratégica (…) y la importancia de contar con apoyo amplio entre ambos países y pueblos”, señaló.

martin.riveros@abc.com.py