Elecciones Municipales: Oposición busca unidad en Villa Hayes, histórico feudo de “Bachi”

Villa Hayes, capital de Presidente Hayes, es una de las cuatro cabeceras departamentales en que candidatos del PLRA y Yo Creo no llegan a consensos. La ciudad es el feudo del titular del Senado, Basilio Núñez, y el intendente saliente Luís López (ANR, HC) busca el rekutú.

Por la oposición hay dos candidatos. Por un lado, el liberal Héctor Agüero es el candidato por la "Alianza Unidos por Villa Hayes" Lista 2, con el apoyo de varios partidos opositores encabezados por el PLRA y el Partido Patria Querida (PPQ).

En cambio, por la Alianza Acuerdo Guaraní Hayes (Lista 3), el candidato es Juan Pablo González Sander, con el apoyo de Yo Creo, Cruzada Nacional y el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), entre otros.

Ante la división opositora, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, y la senadora Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana) acudieron a un encuentro en la sede del PRF. En dicha reunión acudió el intendentable González, no así el liberal Agüero.

También estuvieron presentes candidatos a concejales de ambas listas.

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7 de agosto es la fecha límite

La oposición tiene tiempo hasta el 7 de agosto para llegar a consensos y unificar candidaturas a intendentes para enfrentar a la ANR. Esta es la fecha límite de la Justicia Electoral para aceptar renuncias de candidatos o pedidos de sustituciones a fin de modificar la pantalla de votación en los respectivos distritos.

En un principio, los nuevos miembros del Directorio impulsaron que el PLRA exija la renuncia directa de todos los candidatos a intendentes de la Tercera Fuerza en los distritos que buscaban retener.

En cambio, Riveros convocó a los presidentes de los principales partidos opositores y acordaron buscar consensos mediante mediciones o encuestas para definir qué candidatos renunciarían.

Según Riveros, son 31 los distritos más conflictivos, principalmente entre candidatos del PLRA y Yo Creo que no llegan a consensos para enfrentar a la ANR. El titular partidario dijo que esperan alcanzar acuerdos en más de 20.

Las demás cabeceras departamentales sin acuerdo opositor son Concepción, Ciudad del Este y Pilar.