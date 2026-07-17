Peña remueve a diplomático en el Líbano, investigado por graves faltas

El jefe de Estado, Santiago Peña, firmó el decreto N° 6378, con fecha 16 de julio de 2026, por el cual dan por terminadas funciones, rotan, designan, trasladan y asignen categorías presupuestarias a funcionarios en representaciones diplomáticas y oficinas consulares de la República del Paraguay.

Entre los removidos resalta el nombre del funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Carlos Miguel Torres Romero, con el rango de primer oficial de Asuntos Administrativos y Técnicos, del cargo en la Embajada paraguaya ante la República Libanesa.

Fuentes diplomáticas informaron que el funcionario administrativo cesado del cargo en la sede diplomática en Beirut, tiene encima una investigación por la supuesta adulteración de su rango administrativo y por aparentemente acreditarse -sin autorización del MRE y a espaldas de la Embajada- como funcionario diplomático y, nada más y nada menos, con el rango de Primer Secretario.

El dato no menor es que el Presidente de la República le nombró el 11 de julio de 2024 como Primer Oficial de Asuntos Administrativos y Técnico (POAAT), que es su rango actual en el Escalafón del Servicio Administrativo y Técnicos (ESAT) de la cartera de Estado.

Conforme a los datos, Torres Romero es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2012.

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Otros supuestos hechos

El diario Extra publicó que Torres Romero “ya había quedado en el ojo de la tormenta este año”, luego de que salieran a la luz denuncias de ciudadanos que acudieron a la Embajada en Beirut para realizar trámites. Las personas aseguraron que recibieron un supuesto trato inapropiado por parte del funcionario.

El rotativo refirió que la situación derivó en una intervención administrativa. “De acuerdo con un informe interno, el diplomático supuestamente ofrecía servicios personales impropios, como masajes, a personas que visitaban la representación paraguaya. Además, se constató que utilizaba la aplicación de citas Tinder durante su horario laboral, incluso cuando debía estar atendiendo al público", consigna Extra.

El documento, indica, según el medio, que la funcionaria paraguaya en la Embajada en el Líbano, Lethicia Paredes Sequeira, advirtió a la cartera de Estado, en junio de 2025, sobre el malestar “que su comportamiento estaba generando entre los usuarios” de la Embajada.

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Más movidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Entre las designaciones y rotaciones de funcionarios de la carrera administrativa del MRE en embajadas y consulados, se menciona a:

Sergio Andrés Bogado Delvalle (Ministro en Asuntos Administrativos y Técnico), designado en la Embajada en Costa Rica.

Carlos David Irala Vera (Ministro en Asuntos Administrativos y Técnico), al Consulado General en Los Ángeles, Estados Unidos.

Javier Fernando Rodríguez Falcón (Primer Oficial de Asuntos Administrativos y Técnico), en la Embajada en Francia.

Diego Armando Fernández Fleitas (Primer Oficial de Asuntos Administrativos y Técnico), en la Embajada en Rusia.

Andrea Elizabeth Amarilla de Coronel (Directora de Asuntos Administrativos y Técnico), trasladada de la Embajada en Chile al Consulado General en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

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